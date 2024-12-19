Причины банкротства

The Moscow Times пишет, что в 2024 году торговые центры испытали значительное падение доходов, прежде всего из-за выхода нескольких крупных иностранных арендаторов в связи с началом войны в Украине, информирует 24 Канал.

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Кроме того, финансовые трудности усилились из-за стремительного роста процентных ставок по коммерческим кредитам, что стало прямым следствием монетарной политики Центрального банка.

ТЦ проблемно закрывать имеющиеся кредиты и им совсем недоступны новые. Поэтому, возникают проблемы как с доходностью, так и с возможностями поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить реконцепцию,

– цитирует издание управляющего директора российского Совета торговых центров (СТЦ) Олега Войцеховского.

Не "тянут" налогов

Также россияне приводят слова вице-президента СТЦ Павла Люлина, который говорит о существенном росте налоговой нагрузки торговых центров.

Сейчас примерно 50% доходов, которые генерируют торговые центры, направляются на уплату различных налогов. К ним относятся налог на добавленную стоимость (НДС), социальные взносы и налог на недвижимость.