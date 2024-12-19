Разница между экономикой Украины и России

В то же время впервые с 2022 года украинская экономика в некоторых аспектах выглядит здоровее российской, пишет 24 канал со ссылкой на The Economist.

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Так Центральный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и 4,3% в 2025-м. Гривна пока стабильная, а учетная ставка на уровне 13,5%. И это самая низкая ставка за последние 30 месяцев.

В России же ставки должны достичь 23%, чтобы сдержать падение рубля. Как отмечает издание, банки выглядят "хрупкими", а ВВП прогнозируют рост лишь на 0,5-1,5% в 2025 году.

Однако перед Украиной стоят серьезные вызовы:

эскалация войны;

истощение внутренних ресурсов;

внешние риски.

Первый экономический этап Украины

Так экономическая история Украины с 2022 года прошла три этапа.

На первом было введено военное положение. Тогда 14 миллионов человек покинули свои дома. Россия блокировала черноморские порты, что задушило экспорт Украины.

В частности Действия центрального банка были подчинены военным целям. В первой половине 2022 года он профинансировал половину дефицита бюджета.

Заметьте! Был введен жесткий валютный контроль. Инфляция резко возросла, а ВВП сократился на треть.

Каким был второй экономический этап

Второй этап начался после того, как Украина остановила продвижение России на юге страны в середине 2022 года.

Произошли стабилизация ВВП, Украина смогла снова экспортировать зерно, а Центральный банк вернулся к борьбе с инфляцией. Благодаря поступлению международной помощи восстановились валютные резервы, а валютный контроль был ослаблен.

Интересно! Возвращение макроэкономической стабильности позволило адаптироваться к условиям войны. Так одним из приоритетов было защитить производственные активы от российских ракет. В западных регионах строились индустриальные парки. Бизнесы инвестировали за рубежом, чтобы обезопасить свои доходы.

Что включает в себя третий этап

Сегодня, как говорится в материале, экономика Украины сталкивается с серьезными вызовами третьего этапа:

острая нехватка электроэнергии;

рабочей силы;

финансов.

Электроэнергия. В 2022 году и летом 2024 года Россия постоянно атаковала энергетическую систему Украины. Хотя постоянные ремонты продолжаются, страна может рассчитывать менее чем на половину из 36 гигаватт мощностей, которые были до полномасштабной войны.

Однако в декабре Украина увеличила мощность импорта электроэнергии из ЕС почти на четверть, до 2,1 гигаватта. В частности, многие продовольственные предприятия используют биогаз из отходов производства, фермеры полагаются на дизельные генераторы, а промышленные компании - на сочетание газа, солнца и ветра.

Рабочая сила. Мобилизация, миграция и война сократили рабочую силу более чем на 20%, то есть до 13 миллионов человек. Хотя количество вакансий выросло до 65 тысяч в неделю, каждая получает в среднем только 1,3 заявки против двух в 2021 году.

Рост зарплат повышает инфляцию. В то же время экономические и оборонные министерства соревнуются за то, как распределить человеческие ресурсы.

Финансы. Малым хозяйствам и предприятиям трудно привлечь кредиты, а долгосрочные инвестиции почти невозможны. Рост расходов на ведение бизнеса сокращает прибыли.

Экспортеры не могут повышать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. А правительство, расходы которого значительно превышают доходы, в 2025 году будет иметь дефицит бюджета почти в 20% ВВП.

Важно! Эксперты считают, что Украина, вероятно, сможет пережить 2025 год без американских средств, однако риски для экономики остаются высокими.