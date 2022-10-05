Сколько японских компаний работает в России

В настоящее время полностью покинули рынок России с продажей своих долей только NTT DATA, Mitsubishi Logisnext и Furuno. Из 156 компаний в базе KSE 51% японских компаний все еще остаются в России, 17% ждут, несколько ущемляя свою деятельность и еще 30% уже анонсировали о своем выходе.

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Для сравнения, 27% американских компаний полностью вышли из России, а также 33% канадских и 46% британских компаний. Но подчеркнем, что такие крупные японские компании как Uniqlo, Nintendo, Hitachi, Mitsubishi Electric, Japan Tobacco и Toridoll Holdings объединились, чтобы приостановить собственный бизнес в России.

По данным, собранным KSE Institute, в 2021 году 156 японских компаний: обеспечили работой не менее 37,8 тысячи человек,

получили 19,5 миллиарда долларов годового дохода,

имели 7,3 миллиарда долларов капитала,

8,9 миллиарда долларов активов.

Компании, работающие/работавшие в России / Инфографика KSE Institute

Кто не планирует покидать рынок России

Японский экспорт в Россию

По данным Министерства финансов Японии, японский экспорт в России в июле 2022 года вырос до 54 495 миллионов иен по сравнению с 40 751 миллионом иен в августе 2021 года, передает Trading Economics. Однако в августе вырос на 31% из-за роста мировых цен на энергоносители.

Импорт российского сжиженного природного газа в Японию вырос на 211% по сравнению с августом 2021 года и на 386% в денежном эквиваленте соответственно. Поэтому, по мнению KSE, Япония вряд ли перестанет покупать российские энергоносители из-за своей зависимости от импортной энергии, стремительного роста цен на энергоносители и конкурентоспособной цены на российскую энергию.

По данным Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), в 2022 году Япония купила российских энергоносителей на сумму 2,6 миллиарда долларов.

По данным Jiji Press и Nippon.com, по состоянию на начало апреля 2022 года до 15 287 компаний в Японии имели соглашения или косвенные деловые связи с российскими фирмами, согласно отчету опроса компании кредитных исследований Teikoku Databank Ltd.

По состоянию на март 2022 года 338 фирм Японии имели прямые экспортные или импортные соглашения с российскими компаниями, а Россия имела деловые связи с 14 949 японскими компаниями.

Заметим, что большинство из тех, кто занимался экспортом в Россию, – это компании, которые занимались производством автомобилей, деталей машин или электронных компонентов. Спрос преимущественно на производство автомобилей для России, общим объемом более 100 тысяч единиц в год, пока исчезнет, прогнозирует Teikoku Databank.