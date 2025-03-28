За документ проголосовали 295 народных депутатов. Как сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, принятый закон предусматривает ряд изменений, подробнее о них рассказывает 24 Канал.

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Какие изменения предусмотрены

Командировки для дистанционных работников

Теперь надомные и дистанционные работники могут быть направлены в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.

Гибкие условия для родителей

Работники с детьми до 14 лет, которые учатся дистанционно, будут иметь возможность перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

Усиление социальной защиты

Закон предусматривает улучшение условий для тех, кто работает дистанционно, в частности в вопросах трудовых прав и гарантий.

Важно. Эти изменения направлены на повышение эффективности работы и обеспечения лучшего баланса между профессиональной и семейной жизнью работников.