За документ проголосували 295 народних депутатів. Як повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, ухвалений закон передбачає низку зміни, детальніше про них розповідає 24 Канал.

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Які зміни передбачені

Відрядження для дистанційних працівників

Тепер надомні та дистанційні працівники можуть бути направлені у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Гнучкі умови для батьків

Працівники з дітьми до 14 років, які навчаються дистанційно, матимуть можливість перейти на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем.

Посилення соціального захисту

Закон передбачає покращення умов для тих, хто працює дистанційно, зокрема у питаннях трудових прав та гарантій.

Важливо. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи та забезпечення кращого балансу між професійним і сімейним життям працівників.