За документ проголосували 295 народних депутатів. Як повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, ухвалений закон передбачає низку зміни, детальніше про них розповідає 24 Канал.
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Які зміни передбачені
- Відрядження для дистанційних працівників
Тепер надомні та дистанційні працівники можуть бути направлені у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.
- Гнучкі умови для батьків
Працівники з дітьми до 14 років, які навчаються дистанційно, матимуть можливість перейти на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем.
- Посилення соціального захисту
Закон передбачає покращення умов для тих, хто працює дистанційно, зокрема у питаннях трудових прав та гарантій.
Важливо. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи та забезпечення кращого балансу між професійним і сімейним життям працівників.