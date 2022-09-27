Рожденные ползать ходить не смогут: из россии ушел крупнейший мировой производитель протезов

Исландская Össur, которая является мировым лидером производства протезов, полностью покинула российский рынок. При этом компания ушла из страны-агрессора "по-английски" – без официальных заявлений или сантиментов.

На сайте российского представительства сообщается, что "прием заказов временно невозможен", однако поставщик продуктов компании "Метиз Ортопедия" подтвердил, что Össur все-таки окончательно вышла из россии. Между тем в стране-агрессоре жалуются, что количество потребителей протезов растет из-за так называемой "спецоперации", а заменить изделия исландской компании китайскими и турецкими аналогами в некоторых случаях просто невозможно.

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Össur ушла, а российские оккупанты ходить не смогут

Российский поставщик продуктов исландской компании "Метиз Ортопедия" заявил, что Össur "сказала пока, и ушла с российского рынка". Тем временем российские оккупанты все чаще возвращаются из Украины с ампутационными травмами, а получить качественные протезы становится все сложнее.

В то же время другая компания-лидер отрасли протезирования, немецкая Ottobock, объявила о задержках поставок продукции в россию "на несколько месяцев". До 24 февраля ее товары импортировали в страну-агрессора в течение двух – трех недель.

При этом, на запрос журналистов в российский офис Ottobock о причинах задержек поставок, в компании иронически спросили: "А вы сами как думаете, в чем причина?". Одна из клиенток "Салют Орто", официального ритейлера продуктов Ottobock в россии, заявила, что ожидала на свой протез в течение почти шести месяцев – с апреля и вплоть до сентября этого года.

По словам участников российского рынка протезирования, Össur и Ottobock были лучшими международными компаниями в отрасли, представленными в россии. Дело в том, что китайские и турецкие аналоги имеют худшее качество и подходят не всем – например, вызывают аллергические реакции.

В россию сейчас приезжают раненые – наши военнослужащие (оккупанты – ред. 24 канал), солдаты из "днр", "лнр" (так называемых – ред. 24 канал), – они также обращаются в нашу компанию для протезирования. Количество потребителей растет, и из-за этого возникает дефицит,

– жалуется гендиректор российской "Салют Орто" Иван Худяков.