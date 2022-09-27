Народжені плазувати ходити не зможуть: з росії пішов найбільший світовий виробник протезів

Ісландська Össur, яка є світовим лідером виробництва протезів, повністю покинула російський ринок. При цьому, компанія пішла з країни-агресорки "по-англійськи" – без жодних офіційних заяв чи сантиментів.

Наразі на сайті російського представництва повідомляється, що "прийом замовлень тимчасово неможливий", проте постачальник продуктів компанії "Метиз Ортопедия" підтвердив, що Össur таки остаточно вийшла з росії. Тим часом у країні-агресорці бідкаються, що кількість споживачів протезів зростає через так звану "спєцапєрацию", а замінити вироби ісландської компанії китайськими та турецькими аналогами у деяких випадках просто неможливо.

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Össur пішла, а російські окупанти ходити не зможуть

Російський постачальник продуктів ісландської компанії "Метиз Ортопедия" заявив, що Össur "сказала па-па, і пішла з російського ринку". Тим часом російські окупанти все частіше повертаються з України з ампутаційними травмами, а отримати якісні протези стає все складніше.

Водночас інша компанія-лідер галузі протезування, німецька Ottobock, оголосила про затримки постачання продукції у росію "на декілька місяців". До 24 лютого її продукцію імпортували у країну-агресорку протягом двох – трьох тижнів.

При цьому, на запит журналістів до російського офісу Ottobock щодо причин затримок постачання, у компанії іронічно запитали: "А ви самі як думаєте, у чому причина?". Одна з клієнток "Салют Орто", офіційного ритейлера продуктів Ottobock у росії, заявила, що очікувала на свій протез протягом майже шести місяців – з квітня й аж до вересня цього року.

За словами учасників російського ринку протезування, Össur і Ottobock були найкращими міжнародними компаніями у галузі, представленими у росії. Річ у тім, що китайські та турецькі аналоги мають гіршу якість та підходять не всім – наприклад, спричиняють алергічні реакції.

У росію зараз приїжджають поранені – наші військовослужбовці (окупанти – ред. 24 канал), солдати з "днр", "лнр" (так званих – ред. 24 канал), – вони також звертаються до нашої компанії для протезування. Кількість споживачів зростає, і через це виникає дефіцит,

– бідкається гендиректор російської "Салют Орто" Іван Худяков.