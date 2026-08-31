"АТБ", "Сильпо" и "Аврора" среди лидеров: 61% ритейлеров в Украине получили прибыль

В Украине продолжает расти число компаний в сфере розничной торговли. По состоянию на середину августа 2026 года в Едином государственном реестре числится 41 235 ритейлеров, однако не все из них работают "в плюс".

Доходы в сфере торговли выросли, но количество прибыльных компаний сократилось

По итогам первого полугодия бизнес демонстрирует неоднозначную динамику: совокупные доходы крупнейших компаний выросли, но доля прибыльных среди тех, кто представил сопоставимую финансовую отчетность, сократилась. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Полную картину финансового состояния рынка сейчас дают только компании, которые отчитались за два года подряд. Таких оказалось 2 073:

За первое полугодие 2026 года совокупный доход этих компаний составил 817,14 миллиардов гривен против 692,29 миллиардов за аналогичный период 2025 года. За год показатель вырос на 18%.

692,29 миллиардов за аналогичный период 2025 года. За год показатель вырос на 18%. При этом доходы увеличились у 1 169 компаний, тогда как у 702 предприятий они сократились.

Общая прибыль сравниваемой группы также выросла – на 17%, с 14,91 миллиарда гривен до 17,44 миллиарда. Однако количество прибыльных компаний, напротив, сократилось: если в прошлом году прибыль получили 1 354 ритейлера, то в этом году – 1 272.

Таким образом, доля прибыльных компаний сократилась с 65% до 61%.

Важно, что эти результаты касаются отчетности за первое полугодие – еще до массированных атак на распределительные центры и склады украинских компаний. Поэтому последствия повреждения логистической инфраструктуры могут отразиться уже на следующих финансовых отчетах.

Кто заработал больше всего

Наибольший доход среди украинских ритейлеров за первое полугодие 2026 года показал "АТБ" – 136 миллиардов гривен. Второе место заняло "Сильпо" с 59,55 миллиардами, а третье – "Выгодная покупка", сеть "Аврора", с 28,26 миллиардами.

В пятерку также вошли "Фора" с доходом 26,83 миллиарда гривен и "Комфи Трейд" – 20,16 миллиарда.

Среди других больших ритейлеров – "Новус Украина", "РУШ" (сеть магазинов "Ева"), "Метро Кэш энд Кэри Украина", "Петрол Контракт" (WOG) и "Омега" (Varus).

Больше всего в денежном выражении доход за год вырос у "АТБ" – на 18,84 миллиарда гривен, или 16%. "Сильпо" прибавило 9,16 миллиардов (+18%), "Аврора" – 6,52 миллиардов (+30%), а "Фора" – 6,1 миллиардов (+29%).

Среди компаний с наибольшим приростом дохода также оказались "ФТД-Ритейл" (сеть "Фокстрот"), "Комфи Трейд", "Окко-Лайт", "Новус Украина", "РУШ" и "Глуско Ритейл".

Напомним, что металлургическая компания Metinvest возглавляет рейтинг крупнейших частных компаний Украины по доходам. В целом перерабатывающая промышленность обеспечила наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет Украины в 2025 году.

Второе место занимает крупнейшая энергетическая компания страны DTEK, что имеет существенное влияние в секторе производства и распределения энергии. Доход – 245,9 миллиарда гривен. В свою очередь, агрохолдинг Kernel стал одним из лидеров в своей отрасли. Компания занимается выращиванием, переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции.