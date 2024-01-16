Румынское правительство согласилось на требования фермеров, блокировавших украинскую границу

Крупные сельскохозяйственные организации Румынии блокировали на украинской границе. Ситуация не была критической, как в случае с Польшей, но местное правительство быстро отреагировало на кризис.

Договоренность о прекращении блокады

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что договорился с фермерами о снятии блокады на украинской границе. Для этого ему пришлось пойти на требования крупных ассоциаций и обещать выполнить часть пожеланий протестующих.

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Барбу сообщил, что правительство готово выполнить 13 пунктов по требованиям протестующих. Что касается других пожеланий фермеров, то переговоры продолжаются, чтобы найти компромисс и предотвратить предстоящие акции протеста.

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии обратились в ЕС с письмом, в котором просят ограничить импорт зерна из Украины. Они заявляют о "недобросовестной конкуренции", мол, более дешевая украинская продукция поглощает их рынки.

В частности, правительство пообещало к 2026 году полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы, а также немедленно ввести субсидированные процентные займы. Фермеры подчеркнули, что ожидают отступления от обязательных правил севооборота и 4% залоговых земель в каждой ферме. Эти решения должны быть приняты до 31 января, иначе протесты и блокада могут возобновиться.

Одним из наиболее спорных вопросов есть импорт украинского зерна. Министр Барбу заявляет, что импортная пошлина на зерно для Украины не рассматривается даже в планах. Фермеры требуют компенсации убытков, маркировки зерновых и даже электронного мониторинга пломб.