Румунський уряд погодився на вимоги фермерів, які блокували український кордон

Великі сільськогосподарські організації Румунії здійснювали блокаду на українському кордоні. Ситуація не була критичною, як у випадку з Польщею, але місцевий уряд швидко відреагував на кризу.

Домовленість про припинення блокади

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що домовився з фермерами про зняття блокади на українському кордоні. Для цього йому довелося піти на вимоги великих асоціацій та пообіцяти виконати частину побажань протестувальників.

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Барбу повідомив, що уряд готовий виконати 13 пунктів з вимог протестувальників. Що стосується інших побажань фермерів, то переговори тривають, аби знайти компроміс та попередити майбутні акції протесту.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до ЄС з листом, в якому просять обмежити імпорт зерна з України. Вони заявляють про "недобросовісну конкуренцію", мовляв, дешевша українська продукція поглинає їхні ринки.

Зокрема, уряд пообіцяв до 2026 повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи, а також негайно запровадити субсидовані відсоткові позики. Фермери наголосили, що чекають на відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожній фермі. Ці рішення повинні прийняти до 31 січня, інакше протести та блокада можуть відновитися.

Одним з найбільш спірних питань є імпорт українського зерна. Міністр Барбу заявляє, що імпортного мита на зерно для України не розглядається навіть у планах. Натомість фермери вимагають компенсації збитків, маркування зернових та навіть електронного моніторингу пломб.