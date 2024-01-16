Домовленість про припинення блокади

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що домовився з фермерами про зняття блокади на українському кордоні. Для цього йому довелося піти на вимоги великих асоціацій та пообіцяти виконати частину побажань протестувальників.

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Барбу повідомив, що уряд готовий виконати 13 пунктів з вимог протестувальників. Що стосується інших побажань фермерів, то переговори тривають, аби знайти компроміс та попередити майбутні акції протесту.

Важливо! Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до ЄС з листом, в якому просять обмежити імпорт зерна з України. Вони заявляють про "недобросовісну конкуренцію", мовляв, дешевша українська продукція поглинає їхні ринки.

Зокрема, уряд пообіцяв до 2026 повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи, а також негайно запровадити субсидовані відсоткові позики. Фермери наголосили, що чекають на відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожній фермі. Ці рішення повинні прийняти до 31 січня, інакше протести та блокада можуть відновитися.

Одним з найбільш спірних питань є імпорт українського зерна. Міністр Барбу заявляє, що імпортного мита на зерно для України не розглядається навіть у планах. Натомість фермери вимагають компенсації збитків, маркування зернових та навіть електронного моніторингу пломб.