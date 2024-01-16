Домовленість про припинення блокади
Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що домовився з фермерами про зняття блокади на українському кордоні. Для цього йому довелося піти на вимоги великих асоціацій та пообіцяти виконати частину побажань протестувальників.
Цікаво План вирішить усе: які особливості бюджету для стартапів
Барбу повідомив, що уряд готовий виконати 13 пунктів з вимог протестувальників. Що стосується інших побажань фермерів, то переговори тривають, аби знайти компроміс та попередити майбутні акції протесту.
Зокрема, уряд пообіцяв до 2026 повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи, а також негайно запровадити субсидовані відсоткові позики. Фермери наголосили, що чекають на відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожній фермі. Ці рішення повинні прийняти до 31 січня, інакше протести та блокада можуть відновитися.
Одним з найбільш спірних питань є імпорт українського зерна. Міністр Барбу заявляє, що імпортного мита на зерно для України не розглядається навіть у планах. Натомість фермери вимагають компенсації збитків, маркування зернових та навіть електронного моніторингу пломб.