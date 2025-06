Самые богатые self-made звезды США – новый рейтинг Forbes 2025

После нескольких лет бума на "звездное" предпринимательство, рынок пошел на спад. Однако, это не помешало 16 самым успешным знаменитостям США попасть в список 100 самых богатых self-made женщин по версии Forbes.

Рейтинг Forbes-2025

Среди новичков рейтинга поп-звезда Селена Гомес с состоянием 700 миллионов долларов, информирует 24 Канал. Гомес запустила свой косметический бренд Rare Beauty в сентябре 2020 года. К 2023 году он достиг объема выручки в 367 миллионов долларов.

Увеличила свое состояние и Тейлор Свифт, сейчас они достигли 1,6 миллиардов долларов. Ее масштабное турне Eras Tour (149 концертов в 54 городах) стало самым успешным в истории музыки, принеся 2 миллиарда долларов. Кроме концертов, Свифт зарабатывает на фильмах, книгах, а недавно вернула права на свои первые шесть альбомов – событие, которое она назвала "воплощением мечты".

Самые богатые звездные женщины и их состояние

Опра Уинфри

Состояние: 3,1 миллиард долларов. Источник дохода – ТВ. Возраст: 71.

Несмотря на то что ее шоу давно завершено, Опра остается активной в медиа: участие в фильмах, телеспецпроекты, инвестиции в недвижимость. Хотя WeightWatchers, где она была в правлении, недавно обанкротились.

Ким Кардашьян

Состояние: 1,7 миллиарда долларов. Источник дохода – Shapewear и уход за кожей. Возраст: 44.

В 2025 году ее бренд Skims запустил коллаборацию с Nike. А вот продажа доли Coty в SKKN обернулась для компании потерей 71 миллиона долларов.

Тейлор Свифт

Состояние: 1,6 миллиарда долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 35

Завершила Eras Tour, запустила фильм и книгу, вернула себе права на альбомы - и еще раз доказала: ее влияние на индустрию беспрецедентно.

Рианна

Состояние: 1 миллиард долларов. Источник дохода – музыка, косметика. Возраст: 37.

Состояние упало из-за слабых продаж брендов. Savage x Fenty покинул CEO, Fenty Beauty столкнулся с трудностями в Китае. Но она готовится стать мамой в третий раз.

Мадонна

Состояние: 850 миллионов долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 66.

Завершила тур Celebration Tour с доходом 230 миллионов долларов и намекнула на новую музыку в 2025 году.

Бейонсе

Состояние: 780 миллионов долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 43.

Тур Cowboy Carter стартовал с менее мощными продажами, чем прошлогодний Renaissance. Дополнительный резонанс вызвал скандал с владельцем Sphere в Лас–Вегасе.

Селена Гомес

Состояние: 700 миллионов долларов. Источник дохода – косметика, сериалы. Возраст: 32.

Ее Rare Beauty оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Также она продюсирует и играет в хите Only Murders in the Building, а недавно выпустила альбом с женихом.

Кайли Дженнер

Состояние: 670 миллионов долларов. Источник дохода – косметика. Возраст: 27.

Косметический бренд выходит на новые рынки, а новый аромат Cosmic стимулирует продажи. В то же время Coty в целом теряет в цене.

Судья Джуди Шейндлин

Состояние: 580 миллионов долларов. Источник дохода – телевидение. Возраст: 82.

Продолжает создавать 120 эпизодов в год для Amazon. Имеет несколько объектов недвижимости по США.

Селин Дион

Состояние: 570 миллионов долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 57.

Хотя из-за болезни она приостановила выступления, недавно вышел документальный фильм I Am: Celine Dion, что снова вернул ее в центр внимания.

Барбара Стрейзанд

Состояние: 510 миллионов долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 83.

Легендарная вокалистка не сбавляет оборотов: в июне выходит ее новый альбом дуэтов, в котором – Пол Маккартни, Боб Дилан, Мэрайя Кэри и Ариана Гранде. Ее имение в Малибу стоимостью 127 миллионов долларов едва не сгорело в январских пожарах, но чудом уцелело.

Эллен Дедженерес

Состояние: 450 миллионов долларов. Источник дохода – телевидение. Возраст: 67.

После выборов 2024 года бывшая телеведущая распродала значительную часть своей американской недвижимости и перебралась в Великобританию вместе с женой Поршей де Росси. Самая дорогая сделка – продажа 10-акрового поместья вблизи Санта-Барбары за 96 миллионов долларов.

Долли Партон

Состояние: 450 миллионов долларов. Источник дохода – музыка, инвестиции. Возраст: 79.

2024 год стал лично сложным для певицы – в марте умер ее муж Карл Дин, с которым она прожила почти 60 лет. Тем не менее, Долли остается на сцене: ее совместный трек с Сабриной Карпентер стал хитом, как и нынешняя коллаборация с Бейонсе – песня "Tyrant".

Риз Уизерспун

Состояние: 440 миллионов долларов. Источник дохода – кино и телевидение. Возраст: 49.

После того как ее компанию Hello Sunshine оценили в 900 миллионов долларов в 2021-м, ее рыночная стоимость значительно снизилась. Однако Риз остается востребованной: в 2024-м она сыграла в романтической комедии You're Cordially Invited (Amazon Prime) и снова появится в новом сезоне The Morning Show.

Katy Perry

Состояние: 360 миллионов долларов. Источник дохода – музыка. Возраст: 40.

Несмотря на негативную критику нового альбома 143 и насмешки из-за участия в космическом полете Blue Origin, Перри не останавливается. Только что вернувшись на Землю, она начала тур Lifetimes, который продлится восемь месяцев. Ее прошлогодняя продажа прав на каталог песен принесла 225 миллионов долларов.

Сирена Уильямс

Состояние: 350 миллионов долларов. Источник дохода – теннис, инвестиции. Возраст: 43.

После выхода из большого спорта в 2022 году Серена активно развивает бизнес- и медиа-направления. Ее продакшн-компания Nine Two Six выпустила документальный сериал о ее карьере, а сама она присоединилась к владельцам новой команды WNBA – Toronto Tempo, старт которой запланирован на 2026 год.