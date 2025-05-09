Гейтс передаст почти весь свой капитал

В открытом письме на сайте Фонда Гейтс отметил, что не хочет "умереть богатым", как писал Эндрю Карнеги в эссе 1889 года "Евангелие богатства". Он установил новый срок завершения деятельности Фонда – 31 декабря 2045 года, когда организация окончательно прекратит свою работу, передает 24 Канал.

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Люди скажут обо мне многое, когда я умру, но я не хочу, чтобы кто-то смог сказать: "он умер богатым. Слишком много неотложных проблем, чтобы удерживать ресурсы, которые могут помочь людям,

– написал Гейтс.

Деятельность фонда

За 25 лет существования Фонд, который также получил более 30 миллиардов долларов от Уоррена Баффета, потратил более 100 миллиардов долларов на программы по здравоохранению и развитию. Благодаря поддержке Фонда был создан Альянс вакцин GAVI и "Глобальный фонд", которые спасли уже более 80 миллионов жизней.

Также благодаря их работе в частности были возобновлены усилия по ликвидации полиомиелита и разработана вакцина против ротавируса, что сократила детскую смертность от диареи на 75%.

Билл Гейтс пожертвует почти все состояние / Инфографика gatesnotes

Гейтс удвоит помощь

Гейтс теперь планирует удвоить эти взносы: общая сумма расходов до 2045 года превысит 200 миллиардов долларов, включая остаток эндаумента Фонда и будущие пожертвования самого Гейтса.

"Мы можем достичь целей Фонда значительно быстрее, если удвоим инвестиции и обеспечим надежную поддержку для партнеров," - отметил Гейтс.

Предельная дата существования фонда

Первоначальная хартия Фонда предусматривала его ликвидацию "через десятилетия после наших смертей". Теперь предельной датой станет 31 декабря 2045 года, когда Фонд официально завершит деятельность.

"Я убежден, что мы сможем достичь результатов быстрее и подготовить следующее поколение к новым вызовам", – добавил Гейтс.

Заметьте. Решение ускорить распределение капитала он принял в юбилейный год: в этом году Microsoft исполняется 50 лет, сам Гейтс достигнет 70-летия.

Хотя Фонд прекратит существование в 2045 году, Гейтс планирует и в дальнейшем вкладывать средства в инновации в энергетике и исследования болезни Альцгеймера через инвестиционный фонд Breakthrough Energy и компанию TerraPower. Все доходы от этих проектов будут реинвестированы в Фонд до его ликвидации.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс отметит 25-летний юбилей позже в этом году, продолжая сосредотачиваться на материнском и детском здоровье, вакцинах и борьбе с бедностью.