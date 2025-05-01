Об этом она рассказала во время эпизода подкаста Call Her Daddy, передает 24 Канал. Билл Гейтс, один из самых известных предпринимателей в мире, никогда публично не заявлял о наличии синдрома Аспергера.

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Дочь Билла Гейтса признала, что ее отец имеет синдром Аспергера

Однако его дочь, 22-летняя Фиби Гейтс, в недавнем подкасте предположила, что у ее отца могут быть признаки РАС – расстройства аутистического спектра.

В подкасте Фиби рассказала, что знакомить ребят с отцом было для них "ужасно", ведь он "социально неуклюжий" и ранее сам говорил, что имеет "болезнь Аспергера". Это первое публичное упоминание о возможном диагнозе Гейтса.

В своих мемуарах "Source Code" предприниматель писал, что если бы вырос в современном мире, ему, вероятно, поставили бы диагноз РАС, ведь в детстве он игнорировал социальные сигналы и был одержим определенными идеями.

Я помню, как кто-то впервые сказал мне: "Ты в спектре?" Я тогда подумал: "Какого черта? Я руковожу проклятой компанией",

– вспоминал Гейтс в интервью Axios.

По словам самого миллиардера, в те времена ни родители, ни учителя не понимали, почему он ведет себя иначе. Он узнал о понятии "нейродивергентности" уже в зрелом возрасте. Несмотря на свою социальную замкнутость, Гейтс построил одну из самых влиятельных технологических империй в мире.