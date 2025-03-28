Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что опасения относительно ИИ могут оправдаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide. Недавно Гейтс заявил, что искусственный интеллект заменит человека в большинстве вещей.

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Какие профессии останутся в эпоху ИИ

Однако миллиардер отметил, что по меньшей мере три профессии потребуют человеческой руки, а не искусственного интеллекта.

Несмотря на отчеты и заявления определенного класса технологов о том, что кодирование станет сферой деятельности ИИ, Гейтс считает, что люди необходимы для кодирования, поэтому профессия программиста не исчезнет.

Он сказал, что программисты все равно будут нужны, поскольку им придется разбираться в логике работы ИИ, чтобы понимать, работает он правильно или "совсем тупит".

Программисты, по его словам, останутся ключевыми в поиске и исправлении ошибок, улучшении алгоритмов и развитии ИИ.

По мнению Гейтса, эксперты в области энергетики также избегут поглощения ИИ. Миллиардер утверждает, что эта сфера слишком сложная, чтобы быть полностью автоматизированной.

В конце концов, Гейтс назвал третью профессию, которая не исчезнет, и это биологи. Он заявил, что, несмотря на способности ИИ анализировать ДНК и ставить диагнозы, исследования в биологии и наука в целом останутся за людьми.

Кстати, недавно китайский искусственный интеллект успешно победил пилотов-людей в симуляции воздушных боев. ИИ удалось предсказать маневры людей.