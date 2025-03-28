Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що побоювання щодо ШІ можуть справдитися, пише 24 Канал з посиланням на Tom's Guide. Нещодавно Гейтс заявив, що штучний інтелект замінить людину в більшості речей.

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Які професії залишаться в епоху ШІ

Однак мільярдер зазначив, що щонайменше три професії потребуватимуть людської руки, а не штучного інтелекту.

Попри звіти і заяви певного класу технологів про те, що кодування стане сферою діяльності ШІ, Гейтс вважає, що люди необхідні для кодування, тому професія програміста не зникне.

Він сказав, що програмісти все одно будуть потрібні, оскільки їм доведеться розбиратися в логіці роботи ШІ, щоб розуміти, працює він правильно чи "зовсім тупить".

Програмісти, за його словами, залишаться ключовими в пошуку і виправленні помилок, поліпшенні алгоритмів і розвитку ШІ.

На думку Гейтса, експерти в галузі енергетики також уникнуть поглинання ШІ. Мільярдер стверджує, що ця сфера занадто складна, щоб бути повністю автоматизованою.

Врешті-решт, Гейтс назвав третю професію, яка не зникне, і це біологи. Він заявив, що, попри здібності ШІ аналізувати ДНК і ставити діагнози, дослідження в біології та наука загалом залишаться за людьми.

До речі, нещодавно китайський штучний інтелект успішно переміг пілотів-людей у симуляції повітряних боїв. ШІ вдалося передбачити маневри людей.