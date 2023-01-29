Самый богатый миллиардер Азии потерял 45 миллиардов долларов за два дня

Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани существенно сократилось за два дня. Причиной стало падение акций компании Adani Group.

Падение акций Adani Group

27 января акции компании индийского миллиардера упали на 19%, опустившись ниже уровня 3 276 рупий.

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На падение акций компании Гаутама Адани повлияли результаты расследования американской компании Hindenburg Research по поводу многочисленных обвинений в корпоративных злоупотреблениях Adani Group.

В Bloomberg подчеркнули, что разгромный отчет оказывает давление на индийского магната, поскольку грозит ухудшить настроения инвесторов по продаже акций его флагманской компании Adani Enterprises на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Потери выросли даже после того, как Adani Group отрицала обвинения во время телефонного разговора с обладателями облигаций в четверг и пообещала обнародовать детальное опровержение в пятницу.

Как акции Adani Enterprises превзошли Tesla

Стоит заметить, что перед стремительным падением акций они стремительно выросли в последние годы, превзойдя даже Tesla Илона Маска, сделав Адани одним из самых богатых людей мира. Так, акции Adani Enterprises стали наиболее прибыльными в Азии в 2022 году.

Что происходит с состоянием самого богатого человека Азии

Из-за отчета и сопутствующего ущерба состояние индийского миллиардера Адане упало ниже отметки в 100 миллиардов долларов, который он превысил в апреле 2022 года.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет около 97 миллиардов долларов, что примерно на 15% меньше, чем на момент закрытия торгов в 25 января.

Беспокойство по поводу финансов группы появлялось в течение всего времени роста магната, а в августе агентство CreditSights заявило, что конгломерат Адани имеет "глубокое перенасыщение долговыми средствами" с "растянутыми балансами". Но последний отчет привлек беспрецедентное внимание к корпоративному управлению группы, а также Индии в целом», – подчеркнули в Bloomberg.