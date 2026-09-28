Каждая пятая пачка – вне закона: количество нелегальных сигарет в Украине побило все рекорды

Нелегальный сегмент табачного рынка в Украине продолжает расти: в июле его доля достигла 21,6%. Наряду с этим растут и потенциальные потери бюджета, которые, по оценкам Kantar, уже составляют десятки миллиардов гривен в год.

Нелегальный рынок сигарет вновь вырос

В июле 2026 года доля нелегальной табачной продукции в Украине составила 21,6%. Это самый высокий показатель за последние два года, согласно данным исследования Kantar Ukraine.

Для сравнения:

в феврале этот показатель составлял 17,6%;

в апреле вырос до 19,8%;

в июле достиг уже 21,6%.

Основной причиной нового скачка стала не контрафактная продукция, а сигареты, маркированные как Duty Free или предназначенные для экспорта, но фактически продаваемые на украинском рынке нелегально.

Их доля выросла с 7,8% в апреле до 10,9% в июле. В то же время доля контрафактной продукции, в частности сигарет с поддельными акцизными марками, напротив, сократилась с 11,2% до 9,1%.

По оценке Kantar, при таких масштабах нелегального рынка государство ежегодно недополучает около 36,4 миллиардов гривен налогов. Это также самая высокая оценка потерь за последние периоды исследования.

Какая продукция попадает в нелегальный оборот и где продают нелегальные сигареты

37% всего контрафакта составляют сигареты местных производителей с поддельными акцизными марками. Судя по маркировке на упаковке, наибольшая доля такой продукции приходится на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Еще одна значительная категория – сигареты с пометкой Duty Free.

В сегменте продукции, маркированной надписью "Duty Free" или предназначенной для экспорта и нелегально реализуемой в Украине, 57% сигарет, как указано на упаковке, произведено Винниковской табачной фабрикой, что еще 41% – компанией Marshall Finest Tobacco,

– говорится в публикации.

В этой категории чаще всего встречаются марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa и Brut.

Основными каналами сбыта остаются обычные торговые точки. Именно через киоски и магазины проходит около двух третей нелегальной табачной продукции. По данным исследования:

39% приходится на киоски; 27% – на магазины; 14% – на открытые рынки; 13% – на уличных торговцев.

Рынок сигарет в Украине / инфографика Kantar

Что это означает для бюджета и бизнеса

Рост теневого сегмента означает не только потери налогов для государства. Для легального бизнеса это также создает неравные условия конкуренции, ведь нелегальная продукция продается без уплаты полной налоговой нагрузки.

Результаты исследования также прокомментировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какими бы яркими ни были твои презентации с "достижениями в детенизации", какими бы захватывающими ни были видео с обысков, результат – это цифры недополучений в государственный бюджет, которые существенно выросли по сравнению с цифрами преступного старого БЭБ в 2024 году. Напомню, тогда тень составляла 12,6%, сейчас – 21,6%,

– говорит нардеп.



К слову, алкоголь и сигареты хотят взять под контроль и ввести электронный акциз. Однако сейчас бизнес настаивает, что решение нужно отложить – ассоциации призывают парламент включить в повестку дня законопроект № 15532 и как можно скорее его принять.

Если законопроект поддержат, новой датой запуска станет 1 июля 2027 года. На данный момент представители бизнеса считают такой срок необходимым, чтобы участники рынка могли нормально подготовиться к переходу на новую систему.