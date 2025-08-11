Во Франции под угрозой оказался статус "природной минеральной воды" для ряда мировых брендов, в частности культовой Perrier. Окончательное решение ожидают в ближайшие месяцы после расследований о незаконном использовании фильтрационных систем в отрасли.

Что выявило расследование?

Журналисты Le Monde и Radio France выяснили, что по меньшей мере треть минеральной воды на французском рынке проходила запрещенную обработку – ультрафиолетовое облучение, углеродные фильтры или микросита, которые меняют свойства продукта, передает 24 Канал.

Заметьте. Это противоречит законодательству ЕС, ведь "природная минеральная вода" должна поступать в бутылку без изменений с момента добычи.

Почему разгорелся скандал?

Скандал обострился из-за подозрений в сговоре между руководством Perrier, материнской компании Nestlé и правительством Франции, чтобы скрыть загрязнение и позволить продолжить микрофильтрацию. Сенат обвинил власти в "преднамеренной стратегии замалчивания".

Гидрологи связывают проблемы Perrier с изменением климата. Дело в том, что длительные засухи и наводнения привели к уменьшению запасов глубоких вод и попаданию в них загрязнителей. В прошлом году компания уничтожила 3 миллиона бутылок из-за загрязнения, но настаивает на безопасности своей продукции.

Perrier уже изменила методы фильтрации и подала заявку на сохранение статуса "природной минеральной воды" только для двух из пяти скважин.

Если решение будет отрицательным, это станет первым случаем за 160 лет, когда бренд потеряет свой исторический статус.