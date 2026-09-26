Налоги для ФЛП в 2027 году: сколько придется платить ФЛП

В 2027 году налоги для ФЛП могут вырасти примерно на 10 %. Причина – возможное повышение минимальной заработной платы, от которой зависят суммы ЕСВ, военного сбора и единого налога для ФЛП первой и второй групп. Впрочем, пока это лишь предварительные расчеты на основе проекта Государственного бюджета на 2027 год.

Какими могут быть налоги для ФЛП в 2027 году

В проекте Государственного бюджета на 2027 год предлагается установить минимальную заработную плату на уровне 9 546 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 691 гривна. Сколько могут платить предприниматели и какими будут лимиты дохода, объяснила для 24 Канала адвокат Юлия Панасюк из юридической компании "Приходько и партнеры".

Если эти показатели будут утверждены, некоторые обязательные платежи для предпринимателей вырастут. Новых налогов не вводят – изменятся суммы тех, которые ФЛП уже уплачивают.

Сколько будут платить ФЛП I и II групп

При минимальной зарплате в 9 546 гривен минимальный ЕСВ составит 2 100,12 гривен в месяц, или 6 300,36 гривен за квартал. Его размер рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты.

Максимальная ставка единого налога для ФЛП первой группы может составлять 369,10 гривен в месяц, для второй – 1 909,20 гривен. Однако это предельные суммы: конкретную ставку в пределах, определенных Налоговым кодексом, устанавливает Рада.

Военный сбор для ФЛП I и II групп по действующим правилам составляет 10% от минимальной зарплаты. Если ее установят на уровне 9 546 гривен, ежемесячный платеж будет равен 954,60 гривны.

Таким образом, по максимальным ставкам единого налога и без учета льгот ФЛП могут уплачивать:

первая группа – до 3 423,82 гривны в месяц, или 41 085,84 гривны в год;

вторая группа – до 4 963,92 гривны в месяц, или 59 567,04 гривны в год.

Фактическая сумма может быть меньше. Это зависит от ставки единого налога в общине и от того, имеет ли предприниматель право на освобождение от отдельных платежей.

Какие лимиты дохода установят для ФЛП в 2027 году

С увеличением минимальной зарплаты могут вырасти и годовые лимиты дохода для предпринимателей, работающих по упрощенной системе. Они также привязаны к этому показателю.

Если минимальная зарплата составит 9 546 гривен, предельный годовой доход будет следующим:

ФЛП I группы – 1 594 182 гривны;

ФЛП II группы – 7 961 364 гривны;

ФЛП III группы – 11 140 182 гривны.

Если предприниматель превысит установленный лимит, к сумме превышения будет применяться ставка 15%. Также в зависимости от ситуации ему придется сменить группу или систему налогообложения.

Что следует знать ФЛП перед 2027 годом

Предпринимателям следует учесть возможное повышение налогов при планировании расходов на следующий год. Однако спешить с изменением группы налогообложения на основании предварительных расчетов не стоит – окончательные суммы еще могут измениться.

В начале 2027 года ФЛП следует проверить ставку единого налога в своей общине, реквизиты для уплаты и право на налоговые льготы.

Например, при определенных условиях предприниматель может не уплачивать ЕСВ за себя за те месяцы, за которые работодатель уже уплатил взнос в размере не менее минимального страхового взноса.

Отдельные льготы предусмотрены и для ФЛП I и II групп, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, определенных законодательством. При установленных условиях они могут не уплачивать единый налог и военный сбор за соответствующие периоды.

Пока что приведенные суммы – лишь ориентир для планирования. Окончательные платежи будут зависеть от показателей, которые утвердят в Законе о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

К слову, счета предпринимателей могут заморозить. Банки обращают внимание на обороты, характер операций и на то, насколько они соответствуют обычной деятельности предпринимателя. Поэтому физическим лицам-предпринимателям стоит быть готовыми к проверке, в частности – к проверке соблюдения лимитов и оборотов на карте для расчетов предпринимателей.