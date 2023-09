Шторм на рынке труда ИТ: сколько тысяч работников уволили технологические гиганты с начала года

В 2023 году многие технологические гиганты решили сократить свой штат. Кое-где количество увольнений достигло рекордов.

Большое сокращение штата технологических гигантов

Миллиардер Илон Маск в одном из интервью кичился, что уволил около 80% работников компании Х (Twitter), однако платформа продолжает стабильно работать. Его примеру из-за экономического кризиса и урезания бюджетов последовали и другие компании.

Как свидетельствуют данные, с начала года свою работу лишились около 236 тысяч работников технологического мира. Аналитики прогнозируют, что количество сокращений существенно превысит прошлогодний показатель, ведь соответствующая отметка уже преодолена.

Какие компании сократили штат

В прошлом году техкомпании разорвали трудовые отношения со 154 тысячами работников. Соответственно есть вероятность, что в этом году показатель вырастет вдвое.

Среди тех, кто значительно сократил количество работников, Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., SAP и Spotify Technology.

О сокращении персонала объявил и телекоммуникационный гигант Cisco Systems Inc. Также врезать свой штат на 10% хочет стримминговая компания Roku Inc., в которой в прошлом году работало более 3,5 тысяч человек.