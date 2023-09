Шторм на ринку праці ІТ: скільки тисяч працівників звільнили технологічні гіганти з початку року

У 2023 році багато технологічних гігантів вирішили скоротити свій штат. Подекуди кількість звільнень сягнула рекордів.

Велике скорочення штату технологічних гігантів

Мільярдер Ілон Маск в одному з інтерв'ю хизувався, що звільнив близько 80% працівників компанії Х (Twitter), проте платформа продовжує стабільно працювати. Його приклад через економічну кризу та врізання бюджетів наслідували й інші компанії.

Як свідчать дані, з початку року свою роботу втратили близько 236 тисяч працівників технологічного світу. Аналітики прогнозують, що кількість скорочень суттєво перевищить минулорічний показник, адже відповідну позначку вже подолано.

Які компанії скоротили штат

Минулого року техкомпанії розірвали трудові стосунки із 154 тисячами працівників. Відповідно, є ймовірність, що цього року показник виросте вдвічі.

Серед тих, хто значно скоротив кількість працівників, є Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., SAP та Spotify Technology.

Про скорочення персоналу оголосив і телекомунікаційний гігант Cisco Systems Inc. Також врізати свій штат на 10% хоче стрімінгова компанія Roku Inc., в якій минулого року працювало понад 3,5 тисячі людей.