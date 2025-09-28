Украинцы активно тратят на одежду. В рейтинге самых "потребительских" брендов по одежде и обуви безоговорочным лидером стала ZARA, получив почти 2 миллиарда гривен от клиентов, а Sinsay – на втором месте с более миллиардом гривен.

ZARA и Sinsay в лидерах?

Эти два бренда существенно вырываются вперед, что свидетельствует о высоком спросе на недорогую, но трендовую одежду среди украинцев. Подробнее о том, в каких магазинах чаще всего покупают вещи украинцы, и кто лидирует среди fashion-брендов по объемам расходов, рассказывает 24 Канал, анализируя дашборд Monobank.

Какие еще магазины в ТОПе?

Платформа ANSWEAR заняла третье место с затратами в 643,017,344 гривен. Это онлайн-магазин, предлагающий широкий выбор европейских брендов. Популярность ANSWEAR свидетельствует о том, что украинцы все охотнее выбирают онлайн-шопинг, ценя удобство и широкий ассортимент.

На следующих позициях:

LC Waikiki – 608 миллионов гривен

H&M – 575 миллионов гривен

Bershka – 250 миллионов гривен

Эти бренды являются популярными среди украинцев, ведь предлагают модный ассортимент в среднем ценовом сегменте.

Какие магазины одежды выбирают украинцы / Скриншот 24 Канала, Дашборд от Монобанка

И заключительными в рейтинге ТОП-10 являются:

Reserved – 194 миллиона гривен

PUMA – 188 миллионов гривен

INTERTOP – 188 миллионов гривен

Несмотря на лишь 324 миллиона гривен расходов, NEW YORKER отличается высоким средним чеком – 956 гривен, что является наибольшим показателем среди всех топ-10 магазинов.

Сколько заработали бренды за год / Скриншот 24 Канала, Дашборд от Монобанка

Важноэта статистика базируется только на транзакциях клиентов monobank, количество которых превышает 9,9 миллионов пользователей. Однако следует учитывать, что данные не охватывают наличные операции или расчеты другими банками, поэтому реальная картина рынка может отличаться.

Как тратят деньги украинцы?