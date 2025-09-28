Українці активно витрачають на одяг. У рейтингу найбільш "споживчих" брендів з одягу та взуття беззаперечним лідером стала ZARA, отримавши майже 2 мільярди гривень від клієнтів, а Sinsay – на другому місці з понад мільярдом гривень.

ZARA та Sinsay у лідерах?

Ці два бренди суттєво вириваються вперед, що свідчить про високий попит на недорогий, але трендовий одяг серед українців. Детальніше про те, у яких магазинах найчастіше купують речі українці, і хто лідирує серед fashion-брендів за обсягами витрат, розповідає 24 Канал, аналізуючи дашборд Monobank.

Які ще магазини у ТОПі?

Платформа ANSWEAR посіла третє місце з витратами в 643,017,344 гривень. Це онлайн-магазин, що пропонує широкий вибір європейських брендів. Популярність ANSWEAR свідчить про те, що українці все охочіше обирають онлайн-шопінг, цінуючи зручність і широкий асортимент.

На наступних позиціях:

LC Waikiki – 608 мільйонів гривень

H&M – 575 мільйонів гривень

Bershka – 250 мільйонів гривень

Ці бренди є популярними серед українців, адже пропонують модний асортимент у середньому ціновому сегменті.

Які магазини одягу обирають українці / Скриншот 24 Каналу, Дашборд від Монобанку

І заключиними у рейтингу ТОП-10 є:

Reserved – 194 мільйони гривень

PUMA – 188 мільйонів гривень

INTERTOP – 188 мільйонів гривень

Попри лише 324 мільйони гривень витрат, NEW YORKER вирізняється високим середнім чеком – 956 гривень, що є найбільшим показником серед усіх топ-10 магазинів.

Скільки заробили бренди за рік / Скриншот 24 Каналу, Дашборд від Монобанку

Важливо! Ця статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank, кількість яких перевищує 9,9 мільйона користувачів. Проте варто враховувати, що дані не охоплюють готівкові операції чи розрахунки іншими банками, тому реальна картина ринку може відрізнятись.

