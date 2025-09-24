На яких АЗС витрачають найбільше?

Українці активно витрачають гроші на пальне, свідчать дані оновленого "Дашборду" від monobank. 24 Канал проаналізував інформацію за сумою транзакцій клієнтів банку. Тож, розповідаємо, скільки саме йде на заправки, а також – які мережі АЗС є найпопулярнішим серед клієнтів.

Абсолютним лідером за обсягом витрат стала мережа OKKO. З початку року українці витратили на заправках цього бренду понад 5,2 мільярда гривень. На другому місці – WOG із сумою майже 4 мільярди гривень.

Третє місце посідає UPG із витратами у 1,17 мільярда гривень. Далі йдуть:

"Укрнафта" – 915,6 мільйонів гривень

АЗС "OVIS" – 695,3 мільйони гривень

KLO – 511,8 мільйонів гривень

SOCAR – 504,7 мільйонів гривень

БРСМ-Нафта – 346,3 мільйони гривень

Shell – 306,5 мільйонів гривень

Amic – 280,1 мільйонів гривень

На яких АЗС витрачають на пальне найбільше / Скриншот 24 Каналу, дашборд monobank

Що це означає?

Як і у випадку з фастфудом, витрати на який ми теж аналізували, українці віддають перевагу брендам, які мають широку мережу, стабільну якість і програму лояльності. OKKO та WOG стабільно інвестують у маркетинг, мобільні додатки та партнерські бонуси, що, як бачимо, впливає на кількість транзакцій.

Натомість преміальні АЗС, як SOCAR, демонструють менші обсяги витрат, що, імовірно, пов'язано з вищими цінами на пальне та меншим охопленням аудиторії.

На яких АЗС найчастіше заправляються українці / Скриншот 24 Каналу, дашборд monobank

Важливо! Ця статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank, кількість яких перевищує 9,9 мільйона користувачів. Проте варто враховувати, що дані не охоплюють готівкові операції чи розрахунки іншими банками, тому реальна картина ринку може відрізнятись.

Які ціни на пальне у 2025 році?

Актуальні ціни (станом на вересень 2025 року, згідно з Minfin):

А-95 (преміум) – 63,27 гривень/літр

А-95 – 58,74 гривень/літр

А-92 – 55,83 гривень/літр

Дизельне пальне – 55,88 гривень/літр

Газ (LPG) – 34,31 гривень/літр

Ціни залишаються стабільно високими через зростання логістичних витрат, податків і нових стандартів якості.

