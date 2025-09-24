Який дохід у найбільших столичних ТЦ?

Про це свідчать дані платформи аналітики великих даних VKURSI, передає 24 Канал. Експерти проаналізували фінансові показники найбільших столичних ТЦ за загальною площею.

Найвищий результат продемонстрував ТРЦ Respublika Park (300 тисяч метрів квадратних, ТОВ "ТРЦ Республіка"), чий дохід у січні – червні 2025 року сягнув 851,5 мільйонів гривень, що становить понад половину (56,8%) від усього обсягу 2024 року. Водночас фінансовий результат став негативним – збиток 19,6 мільйонів гривень.

Blockbuster Mall (450 тисяч метрів квадратних, ТОВ "Інвестбуд гарант") отримав 146,8 мільйонів гривень доходу, що вже перевищує половину надходжень за 2024 рік. Але попри покращення показників, ТЦ завершив півріччя зі збитком у 15 мільйонів гривень, хоча торік цей показник був у понад 30 разів вищим – 460 мільйонів гривень.

Lavina Mall (170 тисяч метрів квадратних, ТОВ "ТРЦ Лавина") згенерував 774 мільйони гривень доходу, що становить 43% від річного показника 2024-го. Водночас чистий прибуток склав 44,7 мільйонів гривень – суттєве зростання порівняно з минулим роком, коли прибуток був лише 184 тисяч гривень.

ТРЦ Dream Town (167 тисяч метрів квадратних, ТОВ "Віта Верітас") також продемонстрував позитивну динаміку: доходи сягнули 362,4 мільйони гривень, а фінансовий результат уперше за останній період став прибутковим – 2,8 мільйонів гривень. Для порівняння, у 2024 році комплекс закінчив рік зі збитком 17,5 мільйонів гривень.

Натомість ТРЦ Ocean Plaza (165 тисяч метрів квадратних, ТОВ "ІС "Либідь") залишається глибоко збитковим: хоча дохід за пів року досяг 733,8 мільйонів гривень (66,7% від 2024-го), збитки становили 130 мільйонів гривень, що, однак, значно менше порівняно з 1,4 мільярди гривень збитків торік.

