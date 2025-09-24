Какой доход у крупнейших столичных ТЦ?

Об этом свидетельствуют данные платформы аналитики больших данных VKURSI, передает 24 Канал. Эксперты проанализировали финансовые показатели крупнейших столичных ТЦ по общей площади.

Самый высокий результат продемонстрировал ТРЦ Respublika Park (300 тысяч квадратных метров, ООО "ТРЦ Республика"), чей доход в январе – июне 2025 года достиг 851,5 миллионов гривен, что составляет более половины (56,8%) от всего объема 2024 года. В то же время финансовый результат стал отрицательным – убыток 19,6 миллионов гривен.

Blockbuster Mall (450 тысяч квадратных метров, ООО "Инвестбуд гарант") получил 146,8 миллионов гривен дохода, что уже превышает половину поступлений за 2024 год. Но несмотря на улучшение показателей, ТЦ завершил полугодие с убытком в 15 миллионов гривен, хотя в прошлом году этот показатель был более чем в 30 раз выше – 460 миллионов гривен.

Lavina Mall (170 тысяч квадратных метров, ООО "ТРЦ Лавина") сгенерировал 774 миллиона гривен дохода, что составляет 43% от годового показателя 2024-го. В то же время чистая прибыль составила 44,7 миллионов гривен – существенный рост по сравнению с прошлым годом, когда прибыль была лишь 184 тысяч гривен.

ТРЦ Dream Town (167 тысяч квадратных метров, ООО "Вита Веритас") также продемонстрировал положительную динамику: доходы составили 362,4 миллиона гривен, а финансовый результат впервые за последний период стал прибыльным – 2,8 миллионов гривен. Для сравнения, в 2024 году комплекс закончил год с убытком 17,5 миллионов гривен.

Зато ТРЦ Ocean Plaza (165 тысяч квадратных метров, ООО "ИС "Лыбидь") остается глубоко убыточным: хотя доход за полгода достиг 733,8 миллионов гривен (66,7% от 2024-го), убытки составили 130 миллионов гривен, что, однако, значительно меньше по сравнению с 1,4 миллиарда гривен убытков в прошлом году.

