Сколько на самом деле платит YouTube: почему миллион просмотров – не всегда миллион в кармане
- Доходы от YouTube зависят от темы, страны аудитории, продолжительности видео и наличия рекламы, в частности, лайфстайл и развлечения приносят меньше, чем бизнес или ИТ.
- Зрители из США, Канады, Великобритании и Германии обеспечивают более высокую стоимость за рекламу, чем аудитория из Украины, Индии или Казахстана, при этом монетизация Shorts обеспечивает меньшие доходы по сравнению с другими форматами.
Каждый, кто хотя бы раз выкладывал видео на YouTube, или планировал это сделать, задумывался над тем, а сколько же платит платформа за просмотры. Вы точно слышали от инфлюенсеров о тысячных доходах от монетизации блога, но правда на самом деле не такая гламурная.
Миллион просмотров – не означает миллион гривен?
Сколько реально приносит YouTube-контент в 2025 году и что влияет на доход, рассказывает 24 Канал.
Прежде всего отметим, что то, сколько платит YouTube за 1 миллион просмотров зависит от тематики, страны аудитории, продолжительности видео и того, есть ли в видео монетизация (то есть реклама). В среднем в Украине:
- от 300 долларов до 2 000 долларов за 1 миллион просмотров
- каналы с тематикой "лайфстайл" или "развлечения" зарабатывают меньше (300–600 долларов)
- бизнес, финансы или ИТ – наиболее прибыльные (может быть и более 2 000 долларов)
Важно..! YouTube платит не за количество просмотров, а за количество и качество рекламных просмотров. Поэтому, если видео посмотрело 1 миллион человек, но 80% из них включили AdBlock или рекламу пропустили – доход будет минимальный.
География имеет значение?
YouTube платит больше, если ваши зрители из США, Канады, Великобритании или Германии. Аудитория из Украины, Индии или Казахстана – дает более низкую стоимость за рекламу (CPM). Например:
- США: 4–10 долларов за 1000 просмотров
- Украина: 0,3–1,5 доллара за 1000 просмотров
А как насчет доходов от Shorts?
Короткие видео (Shorts) тоже монетизируются, но там формула сложнее. Большинство украинских блогеров за 1 миллион просмотров Shorts получают 20–150 долларов, и это еще неплохо.