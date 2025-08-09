Каждый, кто хотя бы раз выкладывал видео на YouTube, или планировал это сделать, задумывался над тем, а сколько же платит платформа за просмотры. Вы точно слышали от инфлюенсеров о тысячных доходах от монетизации блога, но правда на самом деле не такая гламурная.

Миллион просмотров – не означает миллион гривен?

Сколько реально приносит YouTube-контент в 2025 году и что влияет на доход, рассказывает 24 Канал.

Прежде всего отметим, что то, сколько платит YouTube за 1 миллион просмотров зависит от тематики, страны аудитории, продолжительности видео и того, есть ли в видео монетизация (то есть реклама). В среднем в Украине:

от 300 долларов до 2 000 долларов за 1 миллион просмотров

каналы с тематикой "лайфстайл" или "развлечения" зарабатывают меньше (300–600 долларов)

бизнес, финансы или ИТ – наиболее прибыльные (может быть и более 2 000 долларов)

Важно..! YouTube платит не за количество просмотров, а за количество и качество рекламных просмотров. Поэтому, если видео посмотрело 1 миллион человек, но 80% из них включили AdBlock или рекламу пропустили – доход будет минимальный.

География имеет значение?

YouTube платит больше, если ваши зрители из США, Канады, Великобритании или Германии. Аудитория из Украины, Индии или Казахстана – дает более низкую стоимость за рекламу (CPM). Например:

США: 4–10 долларов за 1000 просмотров

Украина: 0,3–1,5 доллара за 1000 просмотров

А как насчет доходов от Shorts?

Короткие видео (Shorts) тоже монетизируются, но там формула сложнее. Большинство украинских блогеров за 1 миллион просмотров Shorts получают 20–150 долларов, и это еще неплохо.