Spotify собирается сократить более тысячи работников: почему гигант идет на такой шаг

Большая волна увольнений из мировых компаний продолжается. Теперь эстафету принял шведский Spotify.

Сотрудники компании Spotify получили крайне неутешительную новость. В результате влияния отрицательных экономических факторов гигант вынужден сократить почти 17% своего персонала.

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Глава Spotify Дэниел Эк обратился к работникам с соответствующим заявлением. По его словам, главная причина массового увольнения – существенное удорожание капитала.

Экономический рост значительно замедлился, стоимость капитала также повысилась. Эта реальность не обошла стороной Spotify,

– заявил Эк.

CEO компании и его коллеги даже рассматривали вариант значительно меньшего сокращения работников в 2024 – 2025, но правление Spotify было вынуждено отказаться от такой идеи. Операционные расходы имеют очень серьезное несоответствие целевым финансовым показателям, поэтому уберечь работников от увольнения не получится.

По данным Financial Times, штат Spotify по всему миру насчитывает более 9 тысяч человек. Что касается сокращения 1500 человек, то в случае продолжительного экономического штата к сокращению штата нужно будет прибегнуть и в будущем.