Впервые за 20 лет: в США фиксируют самый длинный период без крупных IPO технологических компаний

В США зафиксировали самый длительный период отсутствия выхода на крупные IPO технологических компаний в 21 веке. Это вызвано значительным падением фондового рынка в 2022 году.

Согласно подсчетам банка Morgan Stanley, 21 сентября пройдет 238 дней, как в штатах не проведено ни одного IPO на сумму более 50 миллионов долларов. Это бьет антирекорды, установленные после финансового кризиса 2008 года и краха доткомов в начале 2000-х.

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Показатели испытывают огромный спад

Как пишет Financial Times, борьба Федеральной резервной системы США против ускорения инфляции путем агрессивного повышения процентных ставок в настоящее время вызывает значительные опасения рецессии в стране.

Как следствие, индекс NASDAQ Composite, в перечне которого доминируют именно технологические компании, в этом году упал почти на 28%. Тем временем индекс глобального рынка S&P 500 претерпел снижение более чем на 19%.

Сегодня на рынке существует огромная неопределенность, а неопределенность – враг рынка IPO,

– подчеркивает руководитель отдела рынков акций в сфере технологий SVB Securities Мэтт Уолш.

Эксперт отметил, что если в перспективе не произойдет хотя бы определенная стабилизация рынка, инвесторы все чаще будут предпочитать покупку уже выпущенных ценных бумаг, ведь не захотят рисковать при покупке акций технологических IPO.

Добавим, что по данным Dealogic, в 2022 году компании во время IPO в общей сложности привлекли всего 7 миллиардов долларов против 110 миллиардов за аналогичный период 2021 года.