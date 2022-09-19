Вперше за 20 років: у США фіксують найдовший період без великих IPO технологічних компаній

У США зафіксували найтриваліший період відсутності виходу на великі IPO технологічних компаній у 21 столітті. Це спричинено значним падінням фондового ринку впродовж 2022 року.

За підрахунками банку Morgan Stanley, 21 вересня мине 238 днів, відколи у штатах не проведено жодного IPO на суму понад 50 мільйонів доларів. Це б'є антирекорди, встановлені після фінансової кризи 2008 року та краху доткомів на початку 2000-х.

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Показники зазнають величезного спаду

Як пише Financial Times, боротьба Федеральної резервної системи США проти прискорення інфляції шляхом агресивного підвищення процентних ставок нині викликає значне побоювання рецесії у країні.

Як наслідок, індекс NASDAQ Composite, у переліку якого домінують саме технологічні компанії, цьогоріч впав на майже 28%. Тим часом індекс глобального ринку S&P 500 зазнав зниження більш ніж на 19%.

Сьогодні на ринку існує величезна невизначеність, а невизначеність – ворог ринку IPO,

– підкреслює очільник відділу ринків акцій у галузі технологій SVB Securities Метт Волш.

Експерт зауважив, що якщо у перспективі не відбудеться бодай певної стабілізації ринку, інвестори все частіше надаватимуть перевагу купівлі вже випущених цінних паперів, адже не захочуть ризикувати під час придбання акцій технологічних IPO.

Додамо, що за даними Dealogic, у 2022 році компанії під час IPO загалом залучили лише 7 мільярдів доларів проти 110 мільярдів за аналогічний період 2021 року.