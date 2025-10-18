Сколько придется заплатить за растаможку авто в 2026 году
- В 2026 году основные факторы для расчета таможенных платежей останутся неизменными: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива.
- Льготы на импорт электромобилей в Украину будут действовать до 31 декабря 2025 года, после чего они могут измениться.
Авто, ввезенное из-за границы, подлежит обязательной растаможке. В противном случае, вы просто не зарегистрируете его и не сможете эксплуатировать на законных основаниях.
Сколько стоит растаможка авто?
Во сколько обойдется процедура растаможки автомобиля, кому доступны льготы, разбирался 24 Канал.
В стоимость растаможки входят три показателя:
пошлина – 10% от стоимости транспортного средства,
акцизный сбор, который зависит от объема мотора и возраста авто;
НДС – 20% от суммарной пошлины, акциза и стоимости транспортного средства.
Далее рассказываем подробнее по каждому пункту. Так, при расчете акцизного сбора базовая ставка за объем двигателя умножается на два коэффициента. Первый – количество кубов ДВС, которые разделены на 1000. Второй – возраста авто, который равен 1 для новых авто, и, например, для машины возрастом 10 лет – равен 10.
Базовая ставка определяется объемом мотора с учетом вида топлива.
Для того, чтобы точно рассчитать сумму НДС, нужно сложить суммы пошлины, акциза и стоимости авто. От полученного результата вычислить величину 20% НДС, а далее – сложить три суммы: пошлина, акцизный сбор и НДС. Эта формула и поможет узнать, сколько стоит растаможка вашего авто.
Что еще стоит знать?
Приведенные выше платежи являются основными, но могут быть дополнительные расходы, например, сбор в Пенсионный фонд (3 – 5% от стоимости авто, в зависимости от цены).
Общая стоимость растаможки может составлять от 30% до 60% от рыночной стоимости автомобиля.
Итак, в 2026 году основные факторы, которые определяют размер таможенных платежей те же самые: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива.
Растаможка авто: что изменится в 2026 году?
А вот, кого коснутся изменения в 2026 году, то это желающих растаможить электрокар, ведь льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года.
Сейчас при импорте электромобилей в Украине не взимаются НДС (20%) и ввозная пошлина (10%). Единственной дополнительной затратой остается акциз, равный 1 евро за киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.
Заметим, что налоговые льготы для ввоза электрокаров действуют с 2018 года. Сначала их ввели на один год, потом их неоднократно продлевали.
Обратите внимание! В 2026 году прогнозируется подорожание примерно на 30% электромобилей из Китая, европейских – на 20%. Это связано с тем, что на европейские автомобили таможенная ставка фактически нулевая, а на китайские – около 10%. Когда льготы отменят, эти налоги автоматически будут включены в стоимость авто, поэтому именно машины из Китая подорожают сильнее.