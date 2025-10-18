Авто, ввезене з-за кордону, підлягає обов'язковому розмитненню. В іншому випадку, ви просто не зареєструєте його та не зможете експлуатувати на законних підставах.

Скільки коштує розмитнення авто?

У скільки обійдеться процедура розмитнення автомобіля, кому доступні пільги, розбирався 24 Канал.

Дивіться також Корупція у сервісних центрах МВС: як з нею боряться

У вартість розмитнення входять три показники:

мито – 10% від вартості транспортного засобу, акцизний збій, який залежить від об'єму мотора та віку авто; ПДВ – 20% від сумарного мита, акцизу та вартості транспортного засобу.

Далі розповідаємо детальніше по кожному пункту. Так, у разі розрахунку акцизного збору базова ставка за об'єм двигуна множиться на два коефіцієнти. Перший – кількість кубів ДВЗ, які розділені на 1000. Другий – віку авто, який дорівнює 1 для нових авто, і, наприклад, для машини віком 10 років – дорівнює 10.

Базова ставка визначається об'ємом мотора з урахуванням виду палива.

Для того, щоб точно розрахувати суму ПДВ, потрібно скласти суми мита, акцизу і вартості авто. Від отриманого результату обчислити величину 20% ПДВ, а далі – скласти три суми: мито, акцизний збір і ПДВ. Ця формула і допоможе дізнатися, скільки коштує розмитнення вашого авто.

Що ще варто знати?

Наведені вище платежі є основними, але можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).

Загальна вартість розмитнення може становити від 30% до 60% від ринкової вартості автомобіля.

Отже, у 2026 році основні фактори, які визначають розмір митних платежів ті ж самі: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива.

Розмитнення авто: що зміниться у 2026 році?

А ось, кого торкнуться зміни у 2026 році, то це охочих розмитнити електрокар, адже пільги на імпорт електромобілів в Україну діють до 31 грудня 2025 року.

Наразі під час імпорту електромобілів в Україні не стягуються ПДВ (20%) та ввізне мито (10%). Єдиною додатковою витратою залишається акциз, що дорівнює 1 євро за кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Зауважимо, що податкові пільги для ввезення електрокарів діють із 2018 року. Спершу їх запровадили на один рік, потім їх неодноразово продовжували.

Зверніть увагу! У 2026 році прогнозується подорожчання приблизно на 30% електромобілів з Китаю, європейських – на 20%. Це пов'язано з тим, що на європейські автомобілі митна ставка фактично нульова, а на китайські – близько 10%. Коли пільги скасують, ці податки автоматично будуть включені у вартість авто, тому саме машини з Китаю подорожчають сильніше.