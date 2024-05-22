Куда обращаться по определению предприятия критически важным

Некоторые предприятия могут получить статус стратегически важных для национальной или же региональной экономики. В соответствии с этим, предприниматели могут обращаться в государственные или региональные органы власти за получением соответствующего статуса.

Куда обращаться за получением статуса стратегического предприятия

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, как получить консультацию по классификации предприятия как критически важного.

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Максим Козицкий Председатель Львовской ОВА Если вы считаете, что имеете стратегическое и важное значение для отрасли национальной экономики, самостоятельно обращаетесь в профильное Министерство. Министерство проверяет на соответствие или несоответствие критериям и предоставляет официальный положительный или отрицательный ответ.

Если же деятельность предприятия критически важна для нужд местной общины, следует обращаться в областную военную администрацию. Администрация проверит предприятие на соответствие критериям и выдаст официальный ответ.

Если ваш случай соответствует второму пункту, за консультацией обращайтесь в соответствующие структурные подразделения областной государственной администрации, которые специализируются на сфере деятельности вашего предприятия,

– добавляет председатель ОВА.

Напомним, что критически важные предприятия имеют право на бронирование работников от мобилизации.

Кто может получить бронирование от мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, урегулирован вопрос бронирования работников для компаний и работодателей. С 18 мая право на бронирование получат следующие категории работников:

Работники органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных органов, которые занимают должности категорий "А", "Б", и "В";

Работники органов государственной власти, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и Службы судебной охраны;

Работники на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

Работники предприятий, которые определены как критически важные для государства.

Кроме того, каждый народный депутат будет иметь возможность забронировать двух своих помощников.