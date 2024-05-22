Куди звертатись щодо визначення підприємства критично важливим

Деякі підприємства можуть отримати статус стратегічно важливих для національної або ж регіональної економіки. Відповідно до цього, підприємці можуть звертатися до державних або регіональних органів влади по отримання відповідного статусу.

Куди звертатися по отримання статусу стратегічного підприємства

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, як отримати консультацію щодо класифікації підприємства як критично важливого.

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Максим Козицький Голова Львівської ОВА Якщо ви вважаєте, що маєте стратегічне і важливе значення для галузі національної економіки, самостійно звертаєтеся до профільного Міністерства. Міністерство перевіряє на відповідність чи невідповідність критеріям та надає офіційну позитивну або ж негативну відповідь.

Якщо ж діяльність підприємства критично важлива для потреб місцевої громади, слід звертатися до обласної військової адміністрації. Адміністрація перевірить підприємство на відповідність критеріям та видасть офіційну відповідь.

Якщо ваш випадок відповідає другому пункту, за консультацією звертайтесь до відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які спеціалізуються на сфері діяльності вашого підприємства,

– додає голова ОВА.

Нагадаємо, що критично важливі підприємства мають право на бронювання працівників від мобілізації.

Хто може отримати бронювання від мобілізації

Згідно з новим законом про мобілізацію, урегульовано питання бронювання працівників для компаній та роботодавців. З 18 травня право на бронювання отримають наступні категорії працівників:

Працівники органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органів, які займають посади категорій "А", "Б", і "В";

Працівники органів державної влади, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби та Служби судової охорони;

Працівники на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

Працівники підприємств, які визначені як критично важливі для держави.

Крім того, кожен народний депутат матиме можливість забронювати двох своїх помічників.