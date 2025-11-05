Исторический случай: компанию-гиганта будут судить за финансирование терроризма в Сирии

Во Франции начался суд над цементной группой Lafarge. Компанию обвиняют в выплате денег Исламскому государству за защиту для развития бизнеса в охваченной войной Сирии.

Что известно о суде над компанией Lafarge?

Такой судебный процесс происходит впервые в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

В аналогичном деле в Соединенных Штатах французская фирма признала себя виновной в сговоре с целью предоставления денег иностранным организациям, определенным США как "террористические". Тогда компания согласилась уплатить штраф в размере 778 миллионов долларов, что является первым случаем такого обвинения против корпорации.

Во французском судебном процессе компанию Lafarge, которую впоследствии приобрел швейцарский конгломерат Holcim, обвиняют в выплате миллионов долларов в 2013 и 2014 годах через свою дочернюю компанию Lafarge Cement Syria (LCS) джихадистским группировкам и посредникам, чтобы обеспечить работу ее завода на севере Сирии.

Что грозит компании?

Среди групп, которым якобы платила эта организация, есть группировка "Исламское государство" (ИГ) и тогдашний сирийский филиал "Аль-Каиды" "Джабхат ан-Нусра".

Среди обвиняемых – компания Lafarge, ее бывший директор Бруно Лафонт, пять бывших сотрудников оперативного и охранного персонала, а также два сирийских посредника. Один из сирийцев находится под международным ордером на арест и, как ожидается, будет отсутствовать.

Их обвинили в "финансировании терроризма" и нарушении международных санкций.

Это исторический случай: за финансирование терроризма впервые будут судить международную компанию, включая ее директоров,

- заявила Анна Кифер, представитель ассоциации Sherpa.

Lafarge может грозить штраф до 1,2 миллиона долларов, если ее признают виновным в "финансировании терроризма", и гораздо больший штраф, если компания нарушит санкции. Holcim, которая приобрела Lafarge в 2015 году, заявила, что ей ничего не известно о сирийских деловых операциях.

Другие судебные дела в отношении известных компаний