Исторический случай: компанию-гиганта будут судить за финансирование терроризма в Сирии
- Во Франции начался суд над компанией Lafarge, которую обвиняют в выплатах джихадистским группам для защиты бизнеса в Сирии.
- Компании грозит штраф до 1,2 миллиона долларов за "финансирование терроризма", а также значительно больший штраф за нарушение санкций.
Во Франции начался суд над цементной группой Lafarge. Компанию обвиняют в выплате денег Исламскому государству за защиту для развития бизнеса в охваченной войной Сирии.
Что известно о суде над компанией Lafarge?
Такой судебный процесс происходит впервые в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.
В аналогичном деле в Соединенных Штатах французская фирма признала себя виновной в сговоре с целью предоставления денег иностранным организациям, определенным США как "террористические". Тогда компания согласилась уплатить штраф в размере 778 миллионов долларов, что является первым случаем такого обвинения против корпорации.
Во французском судебном процессе компанию Lafarge, которую впоследствии приобрел швейцарский конгломерат Holcim, обвиняют в выплате миллионов долларов в 2013 и 2014 годах через свою дочернюю компанию Lafarge Cement Syria (LCS) джихадистским группировкам и посредникам, чтобы обеспечить работу ее завода на севере Сирии.
Что грозит компании?
Среди групп, которым якобы платила эта организация, есть группировка "Исламское государство" (ИГ) и тогдашний сирийский филиал "Аль-Каиды" "Джабхат ан-Нусра".
Среди обвиняемых – компания Lafarge, ее бывший директор Бруно Лафонт, пять бывших сотрудников оперативного и охранного персонала, а также два сирийских посредника. Один из сирийцев находится под международным ордером на арест и, как ожидается, будет отсутствовать.
Их обвинили в "финансировании терроризма" и нарушении международных санкций.
Это исторический случай: за финансирование терроризма впервые будут судить международную компанию, включая ее директоров,
- заявила Анна Кифер, представитель ассоциации Sherpa.
Lafarge может грозить штраф до 1,2 миллиона долларов, если ее признают виновным в "финансировании терроризма", и гораздо больший штраф, если компания нарушит санкции. Holcim, которая приобрела Lafarge в 2015 году, заявила, что ей ничего не известно о сирийских деловых операциях.
Другие судебные дела в отношении известных компаний
В марте 2025 года стало известно, что немецкий суд начинает уголовное разбирательство против двух бывших руководителей Siemens за нарушение санкций за экспорт турбин в Крым. Уголовное преследование против трех других лиц было прекращено, а немецкая компания Siemens не комментирует текущие судебные разбирательства.
Более 10 тысяч отелей подали коллективный иск против Booking.com из-за использования условий ценового паритета, которые ограничивали ценовую политику отелей.