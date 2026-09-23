"Подарок" от Путина: для российского бизнеса повышают тарифы на электроэнергию

В России для большого бизнеса могут вырасти тарифы на передачу электроэнергии. Таким образом, компаниям придется вместо государства покрывать одну из важных статей расходов.

Почему российскому бизнесу может пришлось платить больше

Новое правило предусматривает включение в тарифы на услуги затрат электросетевых компаний на обеспечение безопасности и восстановление инфраструктуры после атак украинских дронов, пишет The Moscow Times.

Повышение тарифов планируется применять в тех регионах, где будет установлена соответствующая необходимость. При этом изменения не должны коснуться стоимости электроэнергии для населения. Фактически дополнительные расходы российских энергокомпаний могут переложить на промышленных и других больших потребителей электроэнергии.

Все из-за того, что атаки украинских дронов создали для российских сетевых компаний новую статью расходов, которой ранее не было в их бизнес-планах и тарифах:

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявлял, что в течение осенне-зимнего периода 2025–2026 годов в стране было повреждено или выведено из строя около 8,5 ГВт энергетических мощностей.

При этом он не уточнил объем поврежденной электросетевой инфраструктуры.

По словам эксперта по энергетике Дмитрия Стапрана, возможности получения бюджетных субсидий ограничены. Поэтому одним из основных способов компенсировать дополнительные расходы сетевых компаний может стать именно тарифная выручка.

Насколько могут вырасти тарифы на свет

Точный масштаб возможного повышения пока не определен. Он будет зависеть от расходов конкретных сетевых компаний и ситуации в отдельных регионах:

на 0,4–1,5% в год в среднем;

на 4–6% в год в регионах со значительными расходами на защиту и восстановление инфраструктуры.

При этом эксперты отмечают, что даже относительно небольшое повышение может быть ощутимым для энергоемкого российского бизнеса.

Кому в России будет сложнее всего

Наиболее чувствительными к подорожанию электроэнергии могут оказаться предприятия, для которых электроэнергия составляет значительную часть затрат:

Металлургические предприятия; Другие энергоемкие отрасли промышленности; Центры обработки данных; Инфраструктура для работы систем искусственного интеллекта.

Пока речь идет именно о проекте приказа, а не о уже введенном общем повышении тарифов. Окончательная нагрузка на российский бизнес будет зависеть от региона и фактических затрат на защиту и восстановление энергосетей.