Турецкое "текстильное чудо" распадается на нити, – The Economist

Турецкая текстильная отрасль, которая когда-то была одним из символов экономического роста страны, сейчас переживает самый глубокий кризис за три десятилетия. Экспорт сокращается третий год подряд, доля Турции на мировом рынке упала ниже 3% – минимум с 1990-х годов.

Текстильная промышленность в кризисе?

По данным The Economist, за три года объемы экспорта снизились с 22 миллиардов долларов в 2022 году до прогнозируемых 17 миллиардов долларов в 2025-м, передает 24 Канал.

Такое падение привело к закрытию около 6000 предприятий и потере работы для более 310 тысяч работников. Сотни компаний уже перенесли производство за границу, прежде всего в Египет, где ниже затраты на рабочую силу.

Каковы причины спада?

Среди причин – высокие кредитные ставки, переоцененная валюта и инфляция, которая, хотя и снизилась с почти трехзначных показателей, все еще достигает 33%.

Заметьте. Эти факторы существенно повысили себестоимость производства и лишили Турцию ценовой конкурентоспособности.

Конкурировать стало сложнее

Минимальная зарплата с 2022 года выросла с 383 долларов до 620 долларов, а процентные ставки сделали кредиты для бизнеса слишком дорогими. Председатель Ассамблеи турецких экспортеров Мустафа Гюльтепе признал, что страна больше не может полагаться на старую модель.

Европейские клиенты раньше соглашались платить на 15 – 20% больше за турецкое качество. Но когда разница с конкурентами выросла до 50%, этот аргумент больше не работает,

– заметил он.

Тем временем Бангладеш и Вьетнам демонстрируют двузначный рост экспорта, а Китай увеличивает поставки текстиля в ЕС на 20%, пользуясь новыми торговыми переориентациями после введения американских тарифов.

Какой прогноз?

Ситуацию осложняет отток рабочей силы. В частности, после завершения гражданской войны в Сирии около 20% сирийских мигрантов, которые работали в турецких швейных фабриках, вернулись домой.

Глава центра турецких оптовиков Giyimkent Музаффер Чевизли предупреждает, что кризис может затянуться:

Даже если экономику удастся стабилизировать, отрасли будет трудно вернуться к прежнему уровню. Рабочая сила дорожает, а молодежь все чаще выбирает офис, а не цех,

– добавил Музаффер Чевизли.

Несмотря на это, эксперты считают, что у Турции все еще есть потенциал для возрождения отрасли, в частности, если она переориентируется с массового производства на брендинг, дизайн, быструю логистику и нишевые продукты.

Некоторые крупные компании, такие как Eroglu и LC Waikiki, уже частично перенесли производство в Египет, и этот тренд, по прогнозам, будет усиливаться.

Коротко о контексте