Тренд забрал жизни 3-х детей: в Венесуэле TikTok оштрафовали на 10 миллионов долларов

Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере 10 миллионов долларов США на социальную сеть TikTok после вирусного челленджа, который привел к трагической гибели трех детей.

TikTok привлекли к ответственности

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Согласно решению суда, TikTok был привлечен к ответственности за опасные челленджи.

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Выполнение этих челленджей повлекло смерть трех детей в возрасте 12, 13 и 14 лет, а также многочисленные ранения среди других участников.

Они предусматривали использование опасных химических веществ, что, по словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, представляло серьезную угрозу для жизни детей.

Обвинения TikTok

В недавнем решении судьи раскритиковали TikTok за "отсутствие надлежащего контроля" над контентом, который распространяется на платформе. Как следствие, компанию обязали уплатить штраф в размере 10 миллионов долларов в течение следующих десяти дней. Кроме того, TikTok обязали открыть офис в Венесуэле, чтобы усилить контроль и надзор за своей деятельностью в стране.