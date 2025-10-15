Приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко стал владельцем 50% акций в компании "Салим Петролеум Девелопмент" СПД), которая занимается добычей нефти на месторождениях в Западной Сибири.

Тимченко приобрел бывшую Shell?

В частности, под контроль Тимченко перешел ООО "Западная Азия", которому принадлежит 50% СПД, сообщает The Moscow Times, передает 24 Канал.

Смотрите также Shell официально уходит из Украины: что будет с их АЗС

В российских реестрах владелец и руководитель Западной Азии, не раскрываются. В то же время в реестре указано, что в сентябре структура собственности компании и руководитель изменились.

До недавнего времени, "Западная Азия" называлась "ДПС-Ближневосточные проекты". Это дочернее предприятие "Газпром нефти".

Что этому предшествовало?

Британская компания Shell оценила свои потери от выхода из совместного предприятия "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД) в 233 миллиона долларов.

Справочно. СПД занимается разработкой ряда месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, в частности Западно-Салимских, Верхнесалимских, Виделипских, Южно-Ямских, а также участков Восточно-Шапшинский-1 и Салимский-2.

Запасы нефти Салымской группы месторождений превышают 1 миллиард баррелей (более 140 миллионов тонн). По оценкам источников, стоимость 50% доли в СПД может достигать 30 – 40 миллиардов рублей.

И вот, как оказалось теперь, владельцем второй доли предприятия является российский миллиардер Геннадий Тимченко.

Что известно о Геннадии Тимченко?

Тимченко занимает шестую позицию в рейтинге самых богатых бизнесменов России. По данным Forbes, его состояние оценивается в 23,2 миллиарда долларов. Тимченко также владеет 23,49% акций "Новатэк" (производитель СПГ) и 14,45% в нефтехимической компании "СИБУР".