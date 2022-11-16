Том Форд продал собственный бренд американской Estée Lauder и стал миллиардером

Дизайнер и режиссер Том Форд продал собственный бренд одежды, обуви, духов и аксессуаров американской Estée Lauder. Сумма сделки составила 2,8 миллиарда долларов, что сделало знаменитость миллиардером.

До этого состояние Форда оценивалось в около 500 миллионов долларов. Бизнес 24 передает детали сделки дизайнера с американской косметической компанией.

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Том Форд продал собственный бренд американской Estée Lauder

Отмечается, что для Estée Lauder соглашение о покупке бренда Tom Ford стало самым большим за всю историю ее существования. Так, компания заплатит 2,3 миллиарда долларов за бренд и всю его интеллектуальную собственность, 300 миллионов в виде отложенных платежей, а 250 миллионов поступит от производителя очков Marcolin SpA, что продолжит действующую лицензию компании Tom Ford.

При этом, одноименный бренд дизайнера продлит долгосрочную лицензию на мужскую и женскую одежду, аксессуары и прочее действующему итальянскому партнеру Ermenegildo Zegna на 20 лет. При достижении минимально установленной производительности, соглашение предусматривает автоматическое продление еще на 10 лет.

К слову, согласно заявлению компаний, основатель бренда Том Форд продолжит быть "творческим визионером" бренда до конца 2023 года, а глава компании Доменико Де Соле останется в должности консультанта в течение этого периода.

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Источники издания Bloomberg сообщают, что у Estée Lauder также был конкурент по покупке Tom Ford – группа Kerig, владелец Gucci, в которой до 2005 года работал сам Форд, также вела переговоры о приобретении бренда.

Добавим, что Estée Lauder ожидает уменьшения прибыли в текущем финансовом году на 5 – 15 центов за акцию по причине закрытия сделки, в частности из-за единовременных расходов, связанных с покупкой Tom Ford.

Соглашение укрепит наши планы развития Tom Ford Beauty. Это также поможет дать импульс нашему развитию в перспективной люксовой категории бьюти сегмента в долгосрочной перспективе,

– прокомментировал гендиректор Estée Lauder Фабрицио Фреда.

К слову, ожидается, что сделку о приобретении обе стороны закроют уже в первой половине 2023 года. По подсчетам Forbes, основатель бренда Том Форд получит от продажи в общей сложности 1,1 миллиарда долларов чистыми и таким образом попадет в ранг миллиардеров. На фоне новостей о сделке, состояние дизайнера уже оценивают в 1,2 миллиарда долларов.