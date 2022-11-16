Том Форд продав власний бренд американській Estée Lauder і став мільярдером

Дизайнер та режисер Том Форд продав власний бренд одягу, взуття, парфумів та аксесуарів американській Estée Lauder. Сума угоди склала 2,8 мільярда доларів, що зробило знаменитість мільярдером.

До цього статки Форда оцінювали у близько 500 мільйонів доларів. Бізнес 24 передає деталі угоди дизайнера з американською косметичною компанією.

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Том Форд продав власний бренд американській Estée Lauder

Зазначається, що для Estée Lauder угода про покупку бренду Tom Ford стала найбільшою за всю історію її існування. Так, компанія заплатить 2,3 мільярда доларів за бренд та всю його інтелектуальну власність, 300 мільйонів у вигляді відкладених платежів, а 250 мільйонів надійде від виробника окулярів Marcolin SpA, що продовжить діючу ліцензію компанії з Tom Ford.

При цьому, однойменний бренд дизайнера продовжить довготермінову ліцензію на чоловічий та жіночий одяг, аксесуари тощо діючому італійському партнеру Ermenegildo Zegna на 20 років. За умови досягнення мінімально встановленої продуктивності, угода передбачає автоматичне продовження ще на 10 років.

До слова, за заявою компаній, засновник бренду Том Форд продовжить бути "творчим візіонером" бренду до кінця 2023 року, а очільник компанії Доменіко Де Соле залишиться на посаді консультанта впродовж цього періоду.

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Джерела видання Bloomberg повідомляють, що в Estée Lauder також був конкурент щодо покупки Tom Ford – група Kerig, власник Gucci, у якій до 2005 року працював сам Форд, також вела перемовини щодо придбання бренду.

Додамо, що Estée Lauder очікує на зменшення прибутку у поточному фінансовому році на 5 – 15 центів за акцію унаслідок закриття угоди, зокрема через одноразові витрати, пов'язані з покупкою Tom Ford.

Угода зміцнить наші плани розвитку Tom Ford Beauty. Це також допоможе дати імпульс нашому розвитку у перспективній люксовій категорії б'юті сегменту у довготерміновій перспективі,

– прокоментував гендиректор Estée Lauder Фабріціо Фреда.

До слова, очікується, що угоду про придбання обидві сторони завершать вже у першій половині 2023 року. За підрахунками Forbes, засновник бренду Том Форд отримає від продажу загалом 1,1 мільярда доларів чистими й таким чином потрапить до рангу мільярдерів. На тлі новин про угоду, статки дизайнера вже оцінюють в 1,2 мільярда доларів.