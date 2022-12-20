Товарооборот Украины составил более 90 миллиардов долларов: с какими странами торговали больше всего

За 11 месяцев 2022 года товарооборот в Украине составил 90,1 млрд долларов. Так, в январе – ноябре наше государство экспортировало продукции на 40,7 миллиарда, а импортировало – на 49,4 миллиарда долларов.

При этом, товаров на самую большую сумму в Украине импортировал Китай. Тем временем лидером в экспорте нашего государства стала Польша.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Показатели импорта и экспорта Украины за 11 месяцев 2022 года

По подсчетам Государственной таможенной службы, лидерами ввоза своих товаров в Украину в течение января – ноября текущего года стали следующие страны:

Китай – 7,6 миллиарда долларов;

Польша – 5 миллиардов долларов;

Германия – 4 миллиарда долларов.

В то же время, больше всего на территорию нашего государства импортировалась такая продукция:

машины, оборудование и транспорт – на 13,8 миллиарда долларов;

топливно-энергетические товары – 11,7 миллиарда долларов;

продукция химической промышленности – 8,7 миллиарда долларов.

Тем временем лидерами ввоза на свою территорию украинских товаров стали:

Польша – на 6,2 миллиарда долларов;

Румыния – 3,5 миллиарда долларов;

Турция – 2,7 миллиарда долларов.

К слову, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошла прежде всего продовольственная продукция – на 21 миллиард долларов. На втором месте оказались металлы и изделия из них (5,7 миллиарда долларов), а замыкает тройку лидеров экспорта нашего государства категория машин, оборудования и транспорта (3,9 миллиарда долларов).

Итоги товарооборота Украины за январь – ноябрь 2022 года / Инфографика Государственная таможенная служба Украины