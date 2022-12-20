Товарообіг України склав понад 90 мільярдів доларів: з якими країнами торгували найбільше

За 11 місяців 2022 року товарообіг в Україні склав 90,1 мільярда доларів. Так, у січні – листопаді наша держава експортувала продукції на 40,7 мільярда, а імпортувала – на 49,4 мільярда доларів.

При цьому, товарів на найбільшу суму в Україну імпортував Китай. Тим часом лідером в експорті нашої держави стала Польща.

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Показники імпорту та експорту України за 11 місяців 2022 року

За підрахунками Державної митної служби, лідерами ввезення своїх товарів в Україну впродовж січня – листопада поточного року стали такі країни:

Китай – 7,6 мільярда доларів;

Польща – 5 мільярдів доларів;

Німеччина – 4 мільярди доларів.

Водночас, найбільше на територію нашої держави імпортувалась така продукція:

машини, устаткування і транспорт – на 13,8 мільярда доларів;

паливно-енергетичні товари – 11,7 мільярда доларів;

продукція хімічної промисловості – 8,7 мільярда доларів.

Тим часом лідерами ввезення на свою територію українських товарів стали:

Польща – на 6,2 мільярда доларів;

Румунія – 3,5 мільярда доларів;

Туреччина – 2,7 мільярда доларів.

До слова, до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшла передусім продовольча продукція – на 21 мільярд доларів. На другій сходинці опинились метали та вироби з них (5,7 мільярда доларів), а замикає трійку лідерів експорту нашої держави категорія машин, устаткування та транспорту (3,9 мільярда доларів).

Підсумки товарообігу України за січень – листопад 2022 року / Інфографіка Державна митна служба України