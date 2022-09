Traffic Devils получили сразу три престижных премии World Traffic Awards

Украинская медиабаинговая команда Traffic Devils, основателем которой является Александр Слобоженко, победила сразу в трех номинациях на World Traffic Awards. Официальное вручение наград состоялось 28 – 29 сентября.

Отмечали победителей World Traffic Awards в турецком Стамбуле, сообщает 24 канал. Произошло это на конференции по цифровому маркетингу с акцентом на тренды affiliate-индустрии Traffic Summit.

Путем онлайн-голосования выбрали выдающихся представителей диджитал-индустрии и обнародовали имена победителей на своей странице в Facebook.

"В этом году это уже вторая порция наград на престижных международных конференциях (ранее нас отметили в номинации Best CIS Affiliates на SiGMA в Белграде, Сербия). Очень приятно знать, что нас поддерживает такая большая аудитория, множество партнеров. Это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, развиваемся, качественно выполняем свою работу. И результат видим не только мы, но и вся индустрия affiliate-маркетинга", – прокомментировал награды Traffic Devils ее основатель Александр Слобоженко.

Команда Traffic Devils с наградами World Traffic Awards / Фото Пресс-служба компании

Украинская команда Traffic Devils получила награды в следующих номинациях:

Best Mediabuying Team (Лучшая медиабаинговая команда).

Best Service Tool (Лучший сервисный инструмент) – сервис аренды приложений TD APPS.

Best Marketing Influencer (Лучший маркетинговый инфлюенсер) – основатель Traffic Devils Александр Слобоженко.

Выбор победителей в номинации производился в два этапа: пользователи могли зайти на сайт и, авторизовавшись, оставить голос за своего фаворита. Наша аудитория очень активно нас поддержала, помогла пройти во второй тур среди множества номинантов, а затем, во втором туре, где осталось по 5 претендентов, путем того же зрительского голосования мы одержали победу,

– рассказала Анастасия, Chief Business Development Officer.

Кроме того, известно, что во время Traffic Summit в Стамбуле участники обсудили дальнейшие стратегии развития цифрового маркетинга, включая e-commerce, performance- и криптомаркетинг.

Программа ивента состояла из 2 частей:

1 день – TS Expo в Halic Congress Center. Выставочная зона с более чем 80 топовыми диджитал-брендами, а также интерактивные и лаунж-зоны.

2 день – TS Island – нетворкинг-сессии, панельные дискуссии.

"Программа мероприятия разработана таким образом, чтобы поддерживать идеальный баланс между получением экспертных знаний, погружением в различные варианты нетворкинга и развлечениями мирового класса. Traffic Summit – это отличная возможность ознакомиться с последними тенденциями и инновациями, появляющимися в сфере интернет-маркетинга постоянно развивается", – подытожила Виктория Тихачева.

Напомним, что Traffic Devils завоевала награду в номинации Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференции SIGMA Balkans, которая проходила в столице Сербии 23 – 24 августа.