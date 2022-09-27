Только в первый день запуска сайт MadeWithBravery посетили 100 тысяч пользователей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отчитался о результатах первых двух недель работы маркетплейса и рассказал, какие товары и в каких странах покупают больше всего.

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Покупки на MadeWithBravery

Федоров отметил, что кроме около 200 украинских брендов, которые уже продают свои товары на маркетплейсе, еще столько же находятся на финальном этапе проверки. В то же время, более 80% уже совершенных покупок на площадке – из-за границы.

Сейчас наиболее активно покупают товары украинского производства на платформе пользователи из таких стран:

США;

Великобритании;

Канады;

Германии.

Также среди стран-заказчиков – Катар, Чили, Люксембург и Австралия. В общей сложности маркетплейс посетили пользователи из 75 стран мира, а сделали заказ – из 50 государств.

Круто, что украинский бизнес масштабируется и выходит на международный уровень. Если вы украинский бренд и хотите продавать свои товары на MadeWithBravery, напишите сюда,

– призвал Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации отметил, что самыми популярными товарами среди украинцев и иностранцев за эти две недели на MadeWithBravery стали:

украинский флаг;

патриотические футболки;

свитшоты;

носки.

Кроме того, иностранцы предпочли украинские сладости, а именно шоколад и мед. При этом средний чек заказов составляет 2 370 гривен.