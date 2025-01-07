На "еОселю" заложили 20 миллиардов гривен

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, информирует 24 Канал.

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"Приоритет, по-прежнему, будет предоставляться военным, ветеранам, врачам и учителям", – рассказал Шмыгаль.

По данным Минэкономики, в 2024 году объем выданных кредитов по программе "еОселя" превысил 14,6 миллиарда гривен.

Сколько семей получили кредит на жилье

Льготные кредиты получили 8500 семей. Такой результат на 45% превышает результат 2023 года по количеству выданных кредитов и на 65% по сумме выданных средств.

За прошлый год участие в "еОсели" приняли такие категории:

военнослужащие и правоохранители – 49% (4 165 человек)

украинцы, которые не имеют собственного жилья – 27% (2310 человек)

медики – 8% (653 человека)

педагоги – 7% (619 человек)

ветераны – 4% (301 человек)

ВПЛ – 3% (268 человек)

ученые – 2% (199 человек)

Какие граждане чаще всего оформляли кредиты

Больше всего заемщиков "еОселя" – это граждане в возрасте 26-35 лет (43,5%), на втором месте – 36-45 лет (34,1%). Мужчин среди заемщиков прошлого года – 65%, женщин – соответственно 35%.

Средний возраст граждан, которые приняли участие в программе "еОселя", – 35 лет, а средняя площадь на одного члена семьи – 29,1 квадратных метра.

Заемщики, которые обеспечили кредиты в 2024 году, вместе имеют 5 347 детей. Примечательно, что 138 из этих семей, каждая из которых имеет трех и более детей, успешно приобрели собственное жилье.

Справочно. Средняя стоимость приобретенных объектов недвижимости составляет 2,4 миллиона гривен, а средняя площадь – 56,5 квадратных метров.

Какое жилье покупали украинцы

Наибольшая доля жилья приходится на вторичный рынок – 67%, готовое жилье от застройщика – 24%, жилье на стадии строительства – 9%.

Самый распространенный регион – Киевская область и город Киев – 2338 и 1869 выданных кредитов соответственно.