На "єОселю" заклали 20 мільярдів гривень

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, інформує 24 Канал.

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"Пріоритет, як і раніше, надаватиметься військовим, ветеранам, лікарям та вчителям", – розповів Шмигаль.

За даними Мінекономіки, у 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" перевищив 14,6 мільярда гривень.

Скільки сімей отримали кредит на житло

Пільгові кредити отримали 8500 сімей. Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів та на 65% за сумою виданих коштів.

За минулий рік участь в "єОселі" взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4 165 осіб)

українці, які не мають власного житла – 27% (2310 осіб)

медики – 8% (653 особи)

педагоги – 7% (619 осіб)

ветерани – 4% (301 особа)

ВПО – 3% (268 осіб)

вчені – 2% (199 осіб)

Які громадяни найчастіше оформлювали кредити

Найбільше позичальників "єОселя" – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників минулого року – 65%, жінок – відповідно 35%.

Середній вік громадян, які взяли уасть у програмі "єОселя", – 35 років, а середня площа на одного члена сім'ї – 29,1 квадратних метра.

Позичальники, які забезпечили кредити у 2024 році, разом мають 5 347 дітей. Примітно, що 138 з цих сімей, кожна з яких має трьох і більше дітей, успішно придбали власне житло.

Довідково. Середня вартість придбаних об'єктів нерухомості становить 2,4 мільйона гривень, а середня площа – 56,5 квадратних метрів.

Яке житло купували українці

Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок – 67%, готове житло від забудовника – 24%, житло на стадії будівництва – 9%.

Найпоширеніший регіон – Київська область та місто Київ – 2338 та 1869 виданих кредитів відповідно.