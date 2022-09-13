Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в твитере. Он отметил, что часть средств из проданных на маркетплейсе товаров будет направлена на восстановление нашего государства.

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Официальный маркетплейс Украины

Зеленский отметил, что MadeWithBravery призван презентовать наших производителей миру – сильных и креативных. При этом 5% от стоимости товара будут направлены в фонд United24. Поэтому, по его словам, каждая покупка на маркетплейсе является кирпичиком, который поможет отстроить Украину.

К слову, маркетплейс доступен по ссылке. Там уже можно заказать свитшоты, панамы, вышиванки, флаг Украины, женские сумки, обувь, украшения, платья и тому подобное, созданные украинскими производителями.

Некоторые категории на MadeWithBravery пока пустуют, поэтому, вероятно, маркетплейс со временем продолжит увеличивать количество украинских производителей, представленных на площадке.