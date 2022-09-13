Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у твітері. Він зауважив, що частина коштів із проданих на маркетплейсі товарів буде спрямована на відбудову нашої держави.

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Офіційний маркетплейс України

Зеленський зазначив, що MadeWithBravery покликаний презентувати наших виробників світові – сильних і креативних. При цьому, 5% від вартості товару будуть спрямовані до фонду United24. Тому, за його словами, кожна покупка на маркетплейсі є цеглинкою, що допоможе відбудувати Україну.

До слова, маркетплейс доступний за посиланням. Там уже можна замовити світшоти, панами, вишиванки, прапор України, жіночі сумки, взуття, прикраси, сукні тощо, створені українськими виробниками.

Деякі категорії на MadeWithBravery поки що пусті, тож, ймовірно, маркетплейс з часом продовжить збільшувати кількість українських виробників, представлених на майданчику.